Olimpiadi, Fiamingo difende Paltrinieri sui social: c'è il commento di Tamberi

ROMA - " Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna... ". È il polemico post su Instagram di Rossella Fiamingo : la spadista, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, consola il fidanzato, il nuotatore Gregorio Paltrinieri che aveva sperato di essere uno dei due portabandiera dell' Italia alle Olimpiadi di Parigi , scelta poi ricaduta su Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo .

Fiamingo, il post social e il commento di Tamberi

La campionessa olimpica ha infatti pubblicato una foto che ritrae il classe 1994 di Carpi con una medaglia al collo e la bandiera tricolore sulle spalle: una sorta di augurio in vista dei Giochi al via in Francia il prossimo 26 luglio. Il post della spadista è stato commentato anche da Gianmarco Tamberi che ha risposto con un emoji a forma di cuore rosso.