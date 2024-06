Tamberi, la dedica alla moglie Chiara è da brividi: la reazione al Quirinale

Tamberi sta vivendo un periodo magico. Dopo l'oro agli Europei si vuole ripetere alle Olimpiadi, dove sarà porbandiera dell'Italia. Il campione del salto in alto ha parlato dal palco del Quirinale e ha riservato parole uniche per la moglie Chiara: "Indosseremo l'azzurro per rappresentare le nostre radici e la nostra storia. Il nostro successo potrà portare felicità a e gioia nelle case degli italiani. Ringrazio tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare qui, ma in particolare ringrazio con tutto il mio cuore la mia amatissima moglie, che mi è stata al fianco per 15 anni consentendomi di diventare l'uomo che sono oggi, l'alfiere della Nazionale Italiana. Le donne e gli uomini che scegliamo di avere al fianco per il viaggio chiamato vita possono renderci migliori, e io oggi guardandomi allo specchio posso affermarlo con certezza. Senza di lei non sarei stato all'altezza di questo ruolo e non potevo esimermi dal dichiararlo pubblicamente. Grazie".