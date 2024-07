Clamoroso: Sinner non ce la fa e salta Parigi per una tonsillite

Clamoroso: Jannik Sinner salta le Olimpiadi di Parigi. Lo ha annunciato lo stesso campione azzurro. Sembrava stare meglio, il numero uno azzurro, tanto che oggi era stato annunciato il suo arrivo a Parigi, via Nizza, per domani alle 13 . E invece Sinner ha dovuto rinunciare, come ha scritto sui social alle 17.

Sinner salta le Olimpiadi, le sue parole

Queste le parole con cui ha annunciato, carico di amarezza, di dover abbandonare il sogno di una medaglia olimpica: "Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l'ora di avere l'onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia".

Sinner, periodo maledetto: tutti i suoi infortuni del 2024

Di certo questo per Sinner, al netto della vetta nel ranking mondiale e di una nuova storia d'amore, non è certamente un periodo fortunato. Il fastidio all'anca destra a Montecarlo che, dopo aver giocato a Madrid, è diventato un vero e proprio problema da risolvere. Poi l'influenza a Roma, dove comunque era fuori per il problema all'anca, e il virus di Wimbledon. In mezzo prestazioni importanti dove, però, non ha mai dato la sensazione di essere fisicamente al 100%. E adesso la mazzata parigina.