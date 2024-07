Cerimonia d'apertura Olimpiadi: il programma e dove vederla in tv e streaming

PARIGI (Francia) - Parigi, Mondo. Ci siamo: la Cerimonia di apertura di stasera è il tappo di champagne che salta prima della festa. Dopo giorni con il fiato sospeso, la città esce dalla sua bolla di isolamento e torna a scorrere come la Senna. Perché per la prima volta l’atto inaugurale di una Olimpiade esce da uno stadio, la città si trasforma in una meravigliosa passerella sull’acqua degli atleti, a bordo di 85 battelli.

La sicurezza a Parigi

Il fiume è blindato da giorni, gli occhi di circa 50.000 agenti delle forze dell’ordine - tra tiratori scelti e sommozzatori - ne scrutano ogni centimetro. Una macchina imponente che deve garantire la sicurezza di atleti e oltre 300.000 spettatori, azzerando minacce terroristiche e azioni eclatanti. Massima allerta anche per i circa 100 capi di Stato presenti, compreso Sergio Mattarella. Non ci sarà il presidente ucraino Zelensky, né i 32 atleti russi e bielorussi autorizzati a competere come neutrali ma oggi tenuti lontani. L’Italia con 141 azzzurri guidati dagli alfieri Tamberi ed Errigo (tutti sul battello con Israele, Islanda e Giamaica) sfilerà per 91esima e sbarcherà intorno alle 21.25.

Monumenti e sport

Sei i km percorsi dalle imbarcazioni alla velocità di 9 km/h, calcolata per ammirare ed essere ammirati. Un occhio a Notre Dame e al Louvre, uno a LeBron James e Gimbo Tamberi: i monumenti della città e i monumenti dello sport. Tutto incorniciato nel tramonto, con le previsioni che credono ottimisticamente nell’uscita del sole dopo una giornata che si preannuncia come minimo nuvolosa. La caccia alla golden hour è parte dello spettacolo, necessaria per sfruttare centinaia di telecamere e droni che riprenderanno dall’alto, dalle banchine, dai ponti e dalle stesse imbarcazioni per riverberare la meraviglia sugli 80 maxischermi del percorso e in tutto il mondo. Non c’è impresa senza rischio, e infatti la sfilata non è mai stata provata nella sua interezza. Ogni barca impiegherà circa 45 minuti dal pont d’Austerlitz al Trocadéro, ai piedi della Torre Eiffel. Qui la discesa a terra delle delegazioni e la parte più istituzionale. L’ultimo colpo di scena, dopo tre ore, sarà svelato insieme all’identità del tedoforo che accenderà il braciere: Zidane resta il più quotato. E discusso, da chi preferirebbe Marie-José Pérec.

La rivoluzione

Grande attesa per un cast stellare tutto al femminile. Celine Dion canterà “L’inno all’amore” di Edith Piaf, ma si vocifera pure di un duetto con Lady Gaga sulle note di “La vie en rose”. E poi ancora Juliette Armanet e Aya Nakamura con il repertorio di Aznavour. Tremila artisti metteranno in scena il mix di culture della Francia: l’ancient regime olimpico che evolve verso il contemporaneo e l’inedito, animando ogni ponte con danze, giochi d’acqua ed effetti speciali. «Una rivoluzione senza ghigliottina», la sintesi del presidente del Cio, Thomas Bach. Uno spettacolo senza precedenti che difficilmente sarà ripetuto. La festa è qui. Pardon, ici c’est Paris.