Mattarella arriva a Parigi. E con lui c'è... Tamberi

Mattarella, il fitto programma a Parigi: cosa farà e chi incontrerà

Mattarella si recherà direttamente al villaggio olimpico, dove incontrerà gli atleti italiani. Sarà accolto da Malagò, poi stasera sarà ospite all’Eliseo in una cena offerta dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. Domani è prevista alle 11.30 la visita a Casa Italia. Mentre al villaggio olimpico il pranzo con gli atleti è blindato, domani il presidente della Repubblica incontrerà anche i giornalisti sportivi e i corrispondenti. Con il segretario generale del Coni assisterà al taglio del nastro a casa Italia. Alle 10.30 è prevista una colazione offerta dal Coni. A mezzogiorno saluterà i dirigenti del Coni e visiterà le opere d’arte esposte a casa Italia. Nel pomeriggio di domani Mattarella parteciperà con Malagò alla cerimonia inaugurale, partenza prevista per le 18.47, inizio dell’evento calendarizzato alle 19.10. La mattina di sabato Mattarella la trascorrerà in forma privata, prevista la visita di qualche museo. Nel pomeriggio il presidente, grande appassionato di sport - non solo la pallavolo - vuol vedersi qualche finale. Sceglierà dove ci saranno italiani in gara: sciabola o spada per la scherma, oppure ciclismo e judo. Domenica ripartirà per Roma alle 10.30. Il viaggio del Capo di Stato all’estero è sempre gestito dalla Farnesina, di solito viaggia con il Presidente un ministro o un sottosegretario. Questa volta non dovrebbe essere così, perché un rappresentante del Governo non potrebbe partecipare a tutti gli eventi con Mattarella. La spedizione è composta da 35 persone, compresa la sicurezza. Mattarella tornerà a Parigi il 28 e 29 agosto per l’inaugurazione dei Giochi Paralimpici.