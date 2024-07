Zico, che paura: derubato in un taxi a Parigi prima delle Olimpiadi

PARIGI (FRANCIA) - Attimi di paura per l'ex calciatore Arthur Antunes Coimbra, l'eterno 'Zico', a Parigi. Invitato nella Capitale francese dalla delegazione brasiliana impegnata alle Olimpiadi, il classe 1953 è stato protagonista di uno spiacevole episodio: ieri sera (giovedì 26 luglio) infatti, l'ex gloria del Flamengo e dell'Udinese ha lasciato il suo albergo nel 19° arrondissement in taxi. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale 'Le Parisien', dopo aver depositato nel bagagliaio dell'automobile una valigetta contenente un orologio Rolex, un anello (una riviere di diamanti) e banconote (2mila euro e 2mila dollari), due uomini si sono avvicinati al taxi prenotato da Zico: uno di loro ha cercato, con successo, di intrattenere e distrarre il tassista mentre un secondo avrebbe colto l'occasione per rubare la valigetta. I due si sono poi dileguati con un bottino da sogno tra le mani.