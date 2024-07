Quanto costa la torcia olimpica griffata Vuitton: la cifra è clamorosa

La torcia olimpica, dopo aver attraversato Parigi, è stata fatta sparire. Ricomparirà solo stasera, a ridosso della cerimonia inaugurale quando ricomparirà per essere portata dall'ultimo tedoforo al braciere olimpico. La torcia è contenuta in un'enorme baule griffato Vuitton e in molti, in questi mesi, si sono chiesti il prezzo. Secondo alcune cifre, mai confermate ufficialmente, sarebbe intorno agli 800mila euro. Verità o fake news?

Vuitton e il baule della torcia olimpica: i dettagli

Vera è, invece, l'enorme qualità della moda francese che ha voluto uno dei suoi marchi più famosi accanto al simbolo delle Olimpiadi. Louis Vuitton ha iniziato producendo con le valigie da viaggio, e questa volta i cofanetti per le medaglie e le torce progettati per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 riflettono ancora una volta l’ideologia di design del fondatore del marchio, presentando abilmente design, artigianato e visione futuristica in entrambi i modelli di valigie. L'esterno è realizzato in pelle Damier iconica introdotta per la prima volta nel 1888, angoli e chiusure sono in ottone, interno in morbida pelle nera, con un’apertura circolare sul fondo e sul coperchio per fissare la torcia e fornire ulteriore protezione, con il logo delle Olimpiadi di Parigi ben impresso sul coperchio.