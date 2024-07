Dybala pazzo per le Olimpiadi: cosa ha fatto per l'Argentina

Dybala si allena con la Roma, cosa farà con l'Argentina

Paulo, che in questi giorni prepara con la Roma la nuova stagione, ha deciso di dare risonanza mediatica (via social) a tutte le eventuali altre medaglie argentine. Per due motivi. Il primo: è sinceramente orgoglioso degli atleti che faticano duramente per arrivare a un obiettivo ogni quattro anni ed è grande appassionato di ogni sport. Il secondo: Dybala sa benissimo che i suoi profili social sono seguitissimi (solo su Instagram ha oltre 58 milioni di follower) e quindi ne approfitta per dare il giusto valore ad atleti che, magari, hanno meno possibilità di essere celebrati.