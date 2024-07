Ceccon quarto nei 200 m dorso: Olimpiadi Parigi diretta, segui la giornata LIVE

Aggiorna

È il giorno 5 alle Olimpiadi di Parigi: oggi i riflettori sono puntati su Simona Quadarella, in finale nei 1500 stile. L’attesa è grande anche per Ceccon, che proverà a fare il bis nei 200 dorso, e Razzetti nella finale 200 farfalle. Ma poi c’è anche il triathlon, il canottaggio, il judo e tante altre discipline. Segui la giornata in tempo reale.

Il medagliere in tempo reale 11:31 Ceccon quarto nei 200 metri dorso Thomas Ceccon chiude la batteria dei 200 m dorso in quarta posizione. “Fisicamente sto bene - le sue parole - pensavo di far più fatica, questa condizione mi permette di fare un 200 che non è proprio la mia gara, in modo abbastanza facile. Meglio di così, non so cosa dire. Avrei avuto voglia di fare anche un 100 stile, però mi hanno preso il posto meritatamente. Dopo una medaglia abbiamo tantissime informazioni la sera, messaggi, social, chiamate, non capisci più niente. A un certo punto devi spegnere, resettare tutto, e realizzare il giorno dopo cosa è successo”. 11:05 Judo, niente medaglie per l'Italia: Kim Polling out Dopo la clamorosa eliminazione di Christian Parlati, anche l'azzurra Kim Polling è fuori dal podio nel judo. Ad eliminarla la croata numero uno al mondo Barbara Matic. 10:52 Partito il triathon maschile Gli atleti stanno nuotando nella Senna dopo le polemiche dei giorni scorsi per l'inquinamento dell'acqua.

10:51 Canottaggio, Comini e Codato out in semifinale Romania, Gran Bretagna e Irlanda vanno in finale nel due senza. Gli azzurri Davide Comini e Giovanni Codato si piazzano al penultimo posto con una prestazione deludente. 10:30 Paltrinieri: "Vieni messo davanti a tanti ostacoli" “Sapevo di stare bene in questi giorni ma vieni messo davanti a tanti ostacoli, anche dovuti all’età. Nuovi avversari. Tante volte ho pensato di non essere più in grado, però penso che faccia parte del mio lavoro e di quello che facciamo, non solo noi sportivi ma in generale, quello di avere dubbi, di avere paure. Cerco di contrastarli con il duro lavoro e con la forza di volontà e sono molto contento". Così Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Discovery+ dopo il bronzo conquistato ieri negli 800 stile libero ai Giochi di Parigi. 10:15 Judo, Christian Parlati out al primo turno Christian Parlati sconfitto dallo statunitense John Jayne, eliminazione a sorpresa. L'azzurro è fuori ai sedicesimi di finale. 10:11 Judo, Kim Polling si qualifica agli ottavi L'azzurra ha vinto la sfida contro la portoghese Tais Pina e si qualifica così agli ottavi nella categoria -70 kg, ora in pedana l'azzurro Parlati contro lo statunitense John Jayne 9:56 Triathlon femminile: oro alla francese Beaugrand La padrona di casa Cessandre Beaugrand vince l'oro nel titolo in 1:54:55, davanti alla svizzera Julie Derron (1:55:01). Terza la scozzese Beth Potter, per il Regno Unito (1:55:10). Sedicesima l’italiana Alice Betto con il tempo di 1:57:56. Seregni chiude 22ª. 9:54 Gli italiani in gara oggi 31 luglio Tutti gli italiani in gara oggi, ecco il programma completo: forza azzurri.

9:48 Sinner è già in campo: il primo allenamento sul Centrale a Montreal Intanto Jannik, grande assente alle Olimpiadi, prepara il suo ritorno in campo. Leggi i dettagli 9:33 In corso il triathlon femminile, applausi per il tuffo nella Senna Dopo i due allenamenti annullati e il rinvio della gara degli uomini lunedì, il triathlon femminile è stato il primo questa mattina a lanciarsi nella corsa che comprende il tuffo nella Senna, davanti ad un foltissimo pubblico nonostante l'ora mattutina e la pioggia caduta tutta la notte. Le ragazze del triathlon hanno cominciato la gara alle 8 dopo l'ok dato dalle autorità sanitarie a quelle sportive per far procedere gli atleti. Sollievo fra il pubblico, numeroso lungo il percorso già un'ora prima della partenza. 9:22 Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming Ecco tutti gli atleti azzurri impegnati nella quinta giornata di Parigi 2024: Musetti prosegue nel tennis, Ceccon torna in vasca. Leggi i dettagli Parigi - Francia

