Programma Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

Programma Olimpiadi: tutte le gare della giornata

08.00 TRIATHLON – Staffetta mista

09.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

09.00 TIRO A VOLO – Skeet a squadre miste, qualificazioni

09.00 VOLLEY – Quarto di finale maschile: Slovenia-Polonia

09.30 TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri maschile, finale

09.45 BADMINTON – Singolare femminile, finale per il bronzo

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder&Lead maschile, semifinale boulder

10.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

10.00 HOCKEY PRATO – Quarto di finale femminile: Australia-Cina

10.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

10.00 TUFFI – 10 m femminile, turno preliminare

10.05 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, batterie

10.10 ATLETICA – Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.40 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, qualificazioni

10.50 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, ripescaggi

10.55 BADMINTON – Singolare femminile, finale per l’oro

11.20 ATLETICA – 400 metri maschile, ripescaggi

11.35 ATLETICA – Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.45 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, parallele pari

11.55 ATLETICA – 400 metri femminile, batterie

12.00 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Ungheria vs Serbia

12.03 VELA – Kite femminile, regate

12.05 VELA – Nacra 17, regate

12.13 VELA – Kite maschile, regate

12.15 VELA – ILCA 7, regate

12.30 HOCKEY PRATO – Quarto di finale femminile: Argentina-Germania

12.36 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, trave

12.50 ATLETICA – 200 metri femminile, ripescaggi

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Speed femminile, qualificazioni

13.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

13.00 VOLLEY – Quarto di finale maschile: Italia-Giappone

13.31 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, sbarra

13.35 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Australia vs Giappone

14.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

14.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli individuale, qualificazioni

14.20 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità, corpo libero femminile

14.30 BADMINTON – Singolare maschile, finale per il bronzo

14.40 VELA – ILCA 6, regate

15.00 LOTTA – Greco-romana 60 kg, ottavi di finale

15.00 LOTTA – Greco-romana 130 kg, ottavi di finale

15.00 LOTTA – Libera femminile 68 kg, ottavi di finale

15.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

15.00 TIRO A VOLO – Skeet a squadre miste, finale

15.00 TUFFI – 10 m femminile, semifinale

15.10 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Grecia vs Italia

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, quarti di finale

15.40 BADMINTON – Singolare maschile, finale per l’oro

15.52 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, quarti di finale

16.15 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, semifinali

16.20 LOTTA – Greco-romana 60 kg, quarti di finale

16.20 LOTTA – Greco-romana 130 kg, quarti di finale

16.20 LOTTA – Libera femminile 68 kg, quarti di finale

16.28 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, semifinali

16.43 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, small final

16.48 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, small final

16.55 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, finale

17.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

17.00 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, finale

17.00 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint femminile, qualifiche

17.00 VOLLEY – Quarto di finale maschile: Francia-Germania

17.05 VELA – 470 misto, regate

17.27 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, qualifiche

17.30 BASKET 3X3 – Semifinale femminile: Spagna-USA

17.30 HOCKEY PRATO – Quarto di finale femminile: Olanda-Gran Bretagna

18.00 BASKET 3X3 – Semifinale maschile: Olanda-Lituania

18.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

18.00 CALCIO – Semifinale maschile: Spagna-Marocco

18.30 BASKET 3X3 – Semifinale femminile: Germania-Canada

18.30 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Croazia vs USA

18.55 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint femminile, primo round

19.00 ATLETICA – Salto con l’asta maschile, finale

19.00 BASKET 3X3 – Semifinale maschile: Lettonia-Francia

19.04 ATLETICA – 3000 siepi maschile, batterie

19.09 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint maschile, qualifiche

19.30 NUOTO ARTISTICO – Gara di gruppo, technical routine

19.53 CICLISMO SU PISTA – Team Sprint femminile, finale per il bronzo

19.55 ATLETICA – 200 metri maschile, batterie

19.58 CICLISMO – Team Sprint femminile, finale per l’oro

20.00 HOCKEY PRATO – Quarto di finale femminile: Belgio-Spagna

20.00 TENNISTAVOLO – Gare a squadre maschile/femminile, ottavi di finale

20.05 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Francia vs Spagna

20.30 ATLETICA – Lancio del disco femminile, finale

20.45 ATLETICA – 200 metri femminile, semifinali

21.00 BASKET 3X3 – Finale per il bronzo femminile

21.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

21.00 CALCIO – Semifinale maschile: Francia-Egitto

21.00 LOTTA – Greco-romana 60 kg, semifinali

21.00 VOLLEY – Quarto di finale maschile: USA-Brasile

21.10 ATLETICA – 5000 metri femminile, finale

21.20 LOTTA – Greco-romana 130 kg, semifinali

21.30 BASKET 3X3 – Finale per il bronzo maschile

21.40 LOTTA – Libera femminile 68 kg, semifinali

21.40 PALLANUOTO – Fase a gironi maschile: Romania vs Montenegro

21.45 ATLETICA – 800 metri femminile, finale

22.00 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale maschile/femminile

22.05 BASKET 3X3 – Finale per l’oro femminile

22.35 BASKET 3X3 – Finale per l’oro maschile

22.46 SURF – Shortboard maschile, finale per l’oro

23.27 SURF – Shortboard femminile, finale per l’oro

Olimpiadi, come vederle in tv e streaming

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono trasmessi in diretta tv, in chiaro, sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Le Olimpiadi sono inoltre visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.