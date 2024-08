Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - Dopo una giornata di grandi emozioni, con ben tre medaglie tra cui gli argenti della squadra di fioretto maschile nella scherma e di Gregorio Paltrinieri sui 1500m stile libero e il fantastico oro di Errani-Paolini nel tennis, l'Italia torna in campo per altre gare alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Oggi, lunedì 5 agosto , spiccano il quarto di finale nel volley tra Italia e Giappone , la finale di Giovanni De Gennaro nel kayak cross, i 5000 metri con la campionessa europea Nadia Battocletti e il ritorno in pista di Filippo Ganna per le qualificazioni dell'inseguimento a squadre. Di seguito ecco il programma completo della giornata .

Programma Olimpiadi, tutti gli italiani in gara oggi

08:00 Triathlon: Staffetta mista (Alice Betto, Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti, Verena Steinhauser)

09:00 Tiro sportivo: Skeet a squadre miste, qualificazione (Diana Bacosi, Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei, Tammaro Cassandro)

09:30 Tiro sportivo: Pistola automatica 25m uomini, finale (Massimo Spinella)

10:00 Tuffi: Piattaforma 10m donne, preliminari (Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria)

10:05 Atletica leggera: 400m ostacoli uomini, turno 1 (Alessandro Sibilio)

10:40 Atletica leggera: Salto con l’asta donne, qualificazioni (Roberta Bruni, Elisa Molinarolo)

10:50 Atletica leggera: 400m ostacoli donne, ripescaggio (Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori)

11:20 Atletica leggera: 400m uomini, ripescaggio (Davide Re)

11:55 Atletica leggera: 400m donne, turno 1 (Alice Mangione)

12:03 Vela: Formula Kite donne (Maggie Ellen Pescetto)

12:05 Vela: Nacra 17 misto (Caterina Banti e Ruggero Tita)

12:13 Vela: Formula Kite uomini (Riccardo Pianosi)

12:15 Vela: ILCA 6 donne (Chiara Benini Floriani)

12:38 Ginnastica artistica: Trave donne, finale (Alice D’Amato, Manila Esposito)

12:50 Atletica leggera: 200m donne, ripescaggi (Anna Bongiorni, Dalia Kaddari)

13:00 Arrampicata sportiva: Speed donne, qualificazione (Beatrice Colli)

13:00 Pallavolo: Quarti di finale uomini (Italia - Giappone)

14:00 Equitazione: Salto a ostacoli individuale, qualificazioni (Emanuele Camilli)

14:23 Ginnastica artistica: Corpo libero donne, finale (Alice D’Amato, Manila Esposito)

14:40 Vela: ILCA 7 uomini (Lorenzo Brando Chiavarini)

15:00 Tiro sportivo: Skeet a squadre miste, finale (ev. Diana Bacosi, Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei, Tammaro Cassandro)

15:00 Tuffi: Piattaforma 10m donne, semifinale (ev. Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria)

15:10 Pallanuoto: Turno preliminare uomini (Italia - Grecia)

15:30 Canoa slalom: Kayak cross donne, quarti di finale (Stefanie Horn)

15:52 Canoa slalom: Kayak cross uomini, quarti di finale (Giovanni De Gennaro)

16:15 Canoa slalom: Kayak cross donne, semifinali (ev. Stefanie Horn)

16:28 Canoa slalom: Kayak cross uomini, semifinali (ev. Giovanni De Gennaro)

16:43 Canoa slalom: Kayak cross donne, finale (ev. Stefanie Horn)

16:48 Canoa slalom: Kayak cross uomini, finale (ev. Giovanni De Gennaro)

17:00 Beach volley: Ottavi di finale uomini (Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, vs Partain/Benesh)

17:05 Vela: 470 misto (Elena Berta, Bruno Festo)

17:27 Ciclismo su pista: Inseguimento a squadre uomini, qualificazioni (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

19:04 Atletica leggera: 3000m siepi uomini, turno 1 (Yassin Bouih, Osama Zoghlami)

19:30 Nuoto artistico: Routine tecnica a squadre (Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino)

19:55 Atletica leggera: 200m uomini, turno 1 (Eseosa Fostine Desalu, Diego Aldo Pettorossi, Filippo Tortu)

20:30 Atletica leggera: Lancio del disco donne, finale (Daisy Osakue)

20:45 Atletica leggera: 200m donne, semifinale (ev. Anna Bongiorni, Dalia Kaddari)

21:15 Atletica leggera: 5000m donne, finale (Nadia Battocletti)

Olimpiadi, italiani in gara: come vederli in tv e streaming

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono trasmessi in diretta tv, in chiaro, sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Le Olimpiadi sono inoltre visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.