Olimpiadi, tutte le città che non potranno più ospitarle per il caldo: ecco la lista

Il caldo è un problema a livello mondiale. E anche le Olimpiadi dovranno fare i conti in futuro con le temperature elevate perché sono un pericolo per la salute degli atleti. Questo sta a significare che l a maggior parte delle città non sarà in grado di ospitare le Olimpiadi durante l'estate nei prossimi decenni. Il motivo? Supereranno la soglia del caldo umido sicuro. Lo rivela un'analisi dei dati di CarbonPlan condotta dalla Cnn. La soglia limite è di 27 gradi, se viene superata gli esperti raccomandano di annullare gli eventi sportivi. Entro il 2050 saranno moltissime le città che andranno oltre il limite.

Olimpiadi, le città calde

Le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta non sarebbero possibili nel 2050. Da escludere anche tutta una porzione degli Stati Uniti. La stessa cosa vale per Pechino e buona parte della Cina. Le città dell'Europa nord-occidentale, come per esempio Londra, Oslo e Stoccolma, potrebbero diventare più attraenti per l'evento. Secondo i dati anche Atene, Barcellona, Roma, Atlanta, Tokyo e Seul sarebbero troppo calde.

Le edizioni di Los Angeles e Brisbane

Promosse le Olimpiadi di Los Angeles, una città la cui temperatura è temperata dall'Oceano Pacifico. Semaforo verde per Giochi del 2032 di Brisbane, nello stato australiano settentrionale del Queensland, una città che diventa così calda in estate che ospiterà l'evento durante l'inverno australe, a fine luglio, l'ideale, dato che in quel periodo è estate per gran parte del mondo.

Olimpiadi 2036, si salva Santiago

Il problema diventa enorme in vista delle Olimpiadi del 2036. Sei città hanno reso pubbliche o ufficiali le loro candidature: l'India propone Ahmedabad e l'Indonesia Nusantara. Il Qatar offre Doha, mentre la Turchia Istanbul. Polonia e Cile stanno proponendo le loro capitali, Varsavia e Santiago. Quasi tutti, a un certo punto, supereranno il limite di stress da calore secondo i dati di CarbonPlan. Solo Santiago è al di sotto della soglia tutto l'anno. Ahmedabad e Doha sarebbero molto oltre il limite nei mesi estivi, ma potrebbero candidarsi in stile Mondiali di calcio in Qatar.