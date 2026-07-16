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Niccolò Campriani esclusivo: “L’Olimpiade a Los Angeles vi conquisterà”

Tre ori olimpici, vive e lavora in America. Ha 'in mano' i Giochi: "Città multiculturale perfetta per un evento del genere"
Paolo de Laurentiis
1 min
TagsCamprianiIntervista

Niccolò Campriani, tre ori e un argento olimpico nella carabina tra Londra 2012 e Rio 2016. Ingegnere, vive e lavora in America: è vicepresidente senior degli sport per i Giochi di Los Angeles 2028.

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