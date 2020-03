Coronavirus, Sebastian Coe su rinvio Tokyo 2020: "Atleti salvi da stress mentale"

LONDRA (Regno Unito) - Il rinvio di Tokyo 2020 ha evitato difficoltà psicologiche per gli atleti. È la tesi di Sebastian Coe, presidente della Federazione mondiale dell'atletica leggera, che ha promosso lo slittamento dei Giochi Olimpici: "Dentro di loro c'era sempre quella preoccupazione, non solo legata ai loro programmi di allenamento, ma anche al rischio di infettare loro stessi, le famiglie, i figli, i nonni, i genitori. Noi volevamo portarli fuori da quello stress mentale il più rapidamente possibile". L'ex campione olimpico a TalkSport ha sostenuto che il rinvio delle Olimpiadi ha risolto anche il problema degli allenamenti: "Sarebbero stati tentati di continuare gli allenamenti nonostante gran parte del mondo sia in lockdown a causa della pandemia. Non volevamo che gli atleti si mettessero in una posizione di contrasto verso i consigli del governo, magari arrivando ad infrangere la legge".