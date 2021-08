Tamberi, gioia infinita: festa di un'ora e mezza in pista!

TOKYO (Giappone) - Abbracci agli altri azzurri (in particolare con l'altro "eroe" di giornata Marcell Jacobs), foto di rito, complimenti agli avversari: la festa di Gianmarco Tamberi dura più di un'ora e mezza nella pista di atletica dello stadio di Tokyo, dopo la gara che ha decretato la medaglia d'oro alle Olimpiadi nel salto in alto per l'azzurro. Completamente euforico, l'atleta di Civitanova Marche vuole godersi a pieno il momento, non nascondendo la sua gioia immensa per l'obiettivo raggiunto.