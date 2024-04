Olimpiadi, svolta storica: premio in denaro per gli ori dell'atletica

PARIGI (FRANCIA) - Decisione storica della World Athletics : la Federazione internazionale di atletica leggera ha infatti annunciato che diventerà la prima ad assegnare premi in denaro ai Giochi Olimpici , premiando finanziariamente gli atleti che raggiungeranno l' apice del successo sportivo a partire dalle Olimpiadi in programma a Parigi in estate.

Olimpiadi, il montepremi della World Athletics

Il montepremi totale di 2,4 milioni di dollari è stato accantonato dalla quota di compartecipazione alle entrate del Comitato Olimpico Internazionale, che viene ricevuta da World Athletics ogni quattro anni. L'importo verrà utilizzato per premiare con 50.000 dollari gli atleti che vinceranno una medaglia d'oro in ciascuno dei 48 eventi di atletica leggera che si terranno nella Capitale francese. L'iniziativa di World Athletics include inoltre un fermo impegno ad estendere il premio in denaro anche ai vincitori della medaglia d’argento e di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028.

L'iniziativa di World Athletics, le parole di Malagò

"Decisione World Athletics? Non vedo una cosa così assurda. Credo che ci sia anche un messaggio, visto che l'atletica è lo sport universale per definizione, nei confronti di tanti atlete e atleti di continenti che non navigano nell'oro e che, in questo modo, possono ricevere un riconoscimento. Questa è la mia chiave di lettura". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di presentazione della 25esima edizione di 'Race for the Cure', che si è tenuta presso il Salone d'Onore del Comitato Olimpico in merito all'iniziativa della Federazione internazionale di atletica leggera.