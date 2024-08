Finale staffetta 4x100 maschile con Jacobs: quando corre, orario e dove vederla in tv

PARIGI (Francia) - La squadra azzurra della 4x100 maschile, composta nell'occasione da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu si è qualificata per la finale. I quattro azzurri - quinti nella loro batteria di qualificazione - entra con il quinto posto assoluto e occuperà la seconda corsia nella gara valevole per le medaglie.

Quando è in programma la finale della 4x100 maschile

La finale della 4x100 maschile è stata calendarizzata nel programma olimpico per la data di venerdì 9 agosto 2024. La squadra italiana è detentrice del titolo olimpico conquistato tre anni fa ai Giochi di Tokyo.

L’orario della finale della 4x100 maschile

La finale dei giochi olimpici di Parigi della 4x100 maschile è prevista dal programma olimpico per le ore 19.45. Oltre all’Italia, prenderanno parte alla finale Usa, Sudafrica, Gran Bretagna, Giappone, Cina, Francia e Canada.

Finale della 4x100 maschile, dove vederla in tv

La finale della 4x100 maschile sarà visibile su RaiDue e su Eurosport e in streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.