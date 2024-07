Beach volley Italia diretta Olimpiadi 2024, segui Menegatti e Gottardi LIVE

Poco da dire: il beach volley gioca alle Olimpiadi in un impianto unico al mondo. Ai piedi della Tour Eiffel. E oggi, che a Parigi dopo giorni di pioggia si affaccia il sole, neppure tanto timidamente, è uno spettacolo. La speranza per l'Italia è che lo sia anche per le due coppie in campo: alle 9 debuttano Valentina Gottardi e Marta Menegatti contro le spagnole Liliana e Paula. Alle 10 tocca invece a Alex Ranghieri e Adrian Carambula che affonteranno gli olandesi van De Velde e Immers. Di seguito la cronaca in tempo reale.