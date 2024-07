Italia-Repubblica Dominicana diretta Volley Olimpiadi 2024: segui LIVE

PARIGI - Le azzurre di Julio Velasco sfidano le ragazze della Repubblica Dominicana in un confronto che si presenta già come uno scontro diretto per l'accesso ai quarti di finale del torneo olimpico di Volley femminile. E' la prima sfida della fase a gironi delle italiane. Segui la diretta

10:47

Italia-Repubblica Dominicana: 20-13

Gaila Gonzalez tiene in vita le caraibiche. Il punto di Fahr. L'errore al servizio di Egonu. Sbagliano anche le caraibiche. L'attacco azzurro non va a segno. Altro errore al servizio per le dominicane. Arias trova il punto in diagonale. De la Cruz sbaglia l'attacco. Invasione per le caraibiche. Danesi va a segno! L'Italia allunga: sette lunghezze di vantaggio

10:42

Italia-Repubblica Dominicana: 14-9

Martinez trova l'attacco vincente. L'errore di Gaila al servizio: l'Italia si porta avanti di cinque punti. La difesa delle dominicane non riesce a limitare l'attacco azzurro. Ace di Giovannini! Sylla schiaccia, ma la palla torna in campo azzurro. Ancora un errore in ricezione per Sylla. Sylla si riscatta con un pallonetto vincente. De la Cruz trova il mani-fuori sul muro azzurro. Ancora un punto per le dominicane che si riportano sotto. L'errore al servizio delle caraibiche: Italia a più cinque. Sylla fallisce l'attacco. Ancora un punto per Egonu! Martinez va a segno e tiene in corsa le dominicane. Danesi trova il tocco a muro: altro punto per l'Italia

10:34

Italia-Repubblica Dominicana: 6-2

Inizia il terzo set. Il primo punto è per le dominicane. Egonu riporta subito il punteggio in parità dopo il Challenge richiesto da Julio Velasco. Gaila, errore in attacco. Grande difesa della Orro, poi Egonu mette ancora la palla a terra! Martinez va a segno. Egonu dalla seconda linea! Errore in attacco per le dominicane. Egonu, terzo ace della partita!

10:30

Italia-Repubblica Dominicana: azzurre avanti per due set a uno

Grande terzo set dell'Italia che ha reagito immediatamente dopo aver perso il secondo set.

10:27

Italia-Repubblica Dominicana: 25-21

La difesa azzurra questa volta non funziona. Egonu! Ancora una schiacciata in parallelo. Giovannini trova un punto fondamentale! Gaila tira una martellata vincente. Danesi trova un altro punto! Errore in battuta del capitano azzurro. Egonu va ancora a segno: set point per l'Italia. Il muro dominicano blocca l'attacco di Giovannini. Egonu!!! L'Italia vince il terzo set e si porta avanti per due a uno. Nel frattempo sotto la Tour Eiffel c'è il beach volley (Leggi tutto)

10:22

Italia-Repubblica Dominicana: 20-17

Gonzalez, schiacciata vincente. L'attacco di Bosetti non va a segno. Egonu dalla seconda linea! Sedicesimo punto per l'azzurra. Gaila tiene in scia le dominicane: punteggio in parità. L'errore al servizio per le caraibiche. Ancora un fallo di posizione delle dominicane. Lubian batte a tutto baccio ma sbaglia il servizio. Egonu, altro punto pesantissimo! Grande muro per Anna Danesi!

10:17

Italia-Repubblica Dominicana: 15-13

Danesi tiene in vita le azzurre: grande muro vincente. Sylla forza il servizio e regala il punto alle avversarie. L'errore di Gonzalez. Altro fallo di posizione delle dominicane. Martinez regala un altro punto alla Repubblica Dominicana. Egonu conquista un punto prezioso. Il muro azzurro torna a funzionare! Si torna in parità. Egonu trova il mani-fuori del muro avversario. Ancora un ace per Egonu! L'Italia torna a fare l'Italia: time out per laRepubblica Dominicana

10:12

Italia-Repubblica Dominicana: 8-11

Sylla tiene in vita le azzurre. L'attacco caraibico non va a segno: si torna in parità. La Repubblica Dominicana si riporta avanti. L'attacco di Sylla esce sul fondo. Egonu trova la schiacciata vincente. Gonzalez tiene avanti le dominicane. Ancora un punto per la Repubblica Dominicana: time out per l'Italia

10:07

Italia-Repubblica Dominicana: 5-7

Inizia il terzo set. Il primo punto è per le dominicane. Egonu va a segno in schiacciata. Martinez trova il mani-fuori del muro azzurro. L'errore al sevizio di Martinez. Ace di Egonu! L'attacco caraibico va a segno. Ancora un punto per le dominicane. Egonu pareggia il conto! Sylla trova la diagonale vincente. Gaila Gonzalez trova la breccia nel muro azzuo con una schiacciata in parallela. Ancora un punto per le dominicane. Italia in apnea. Fallo di Fahr: doppia in palleggio

9:58

Italia-Repubblica Dominicana: 24-26

Egonu murata, un altro punto per Gaila Gonzalez. L'attacco delle caraibiche non va a segno: errore determiante. Set point per l'Italia. Gaila Gonzalez annulla il set point azzurro: il set si accende. Si va ai vantaggi. Egonu murata, set point per la Repubblica Dominicana. Altro errore della Egonu: la Repubblica Dominicana vince il secondo set e pareggia i conti. L'Italia paga a caro prezzo un calo di concentrazione con un margine di vantaggio di sei lunghezze, le caraibiche ne approfittano e si prendono il set con determinazione.

9:53

Italia-Repubblica Dominicana: 23-22

Sylla murata: la Repubblica Dominicana si riporta sotto. De la Cruz forza il servizio: punto fondamentale per l'Italia. Tapia non trova le mani delle azzurre: altro punto per l'Italia. Tapia conquista punto a muro. Antropova schiacciata vincente! L'Italia c'è! Martinez tiene in vita le dominicane. Ancora Gonzalez: caraibiche e meno due. Momento decisivo del secondo set. Ancora un punto di Gaila: Velasco chiama il time out

9:48

Italia-Repubblica Dominicana: 20-17

Egonu risveglia le azzurre! Caira va a segno. L'errore di Tapia in attacco: altro punto per le azzurre. Martinez tiene in vita le caraibiche.

9:46

Italia-Repubblica Dominicana: 18-15

La Repubblica Dominicana torna a fare un punto. Arias conquista un altro punto a muro. Le caraibiche si riportano sotto, Velasco chiama il time out per l'Italia

9:44

Italia-Repubblica Dominicana: 18-12

Danesi conquista un punto prezioso. Bosetti mette a terra dalla seconda linea! L'Italia allunga il passo. Grande primo tempo della Danesi. L'Italia ha sei lunghezze di vantaggio, time out per la Repubblica Dominicana

9:41

Italia-Repubblica Dominicana: 14-11

L'attacco delle caraibiche non va a segno. Il muro italiano è invalicabile!

9:39

Italia-Repubblica Dominicana: 12-11

Va a segno l'attacco delle dominicane. Ancora un punto per la Repubblica Dominicana. Errore al servizio della Gonzalez. Sara Fahr torna a regalare un punto alle azzurre. L'attacco caraibico non va a segno: l'Italia torna a tre lunghezze di vantaggio. Martinez trova un punto incredibile: Velasco si dispera. Egonu, pallonetto vincente! Martinez va ancora a segno con una diagonale. Sylla replica immediatamtente certificando una prova maiuscola. Caraibiche ancora a punto. Il muro della Repubblica Dominicana è efficace. Le caraibiche si riportano in parità con un ace. Egonu riporta avanti l'Italia

9:32

Italia-Repubblica Dominicana: 6-2

Inizia il secondo set. Martinez conquista il primo punto. L'Italia risponde subito con Danesi. Altro attacco vincente per l'Italia. Gonzalez riporta il punteggio in parità. L'errore al servizio delle caraibiche. Il muro azzurro è efficace. Danesi piazza l'ace! Grande partenza dell'Italia in questo secondo set!

9:26

Italia-Repubblica Dominicana: 25-19

Il punto della Antropova fa respirare l'Italia. Ancora un grande punto a muro delle azzurre! Cinque set point per l'Italia. Errore di rotazione delle caraibiche. L'Italia vince il primo set

9:24

Italia-Repubblica Dominicana: 22-19

Le caraibiche conquistano un punto a muro. Julio Velasco chiama il time out per l'Italia

9:22

Italia-Repubblica Dominicana: 22-17

Le dominicane tornano a fare punti. Non va a segno l'attacco di Sara Fahr. La Repubblica Dominicana torna sotto: tre punti consecutivi. Bosetti risveglia le azzurre: gran punto! Gaila tiene in corsa la Repubblica Dominicana. Errore in battuta per le dominicane

9:20

Italia-Repubblica Dominicana: 20-13

Fahr va ancora a segno! L'Italia allunga ancora. Un nuovo fallo delle caraibiche: Italia a più sette. Time out per le caraibiche

9:18

Italia-Repubblica Dominicana: 18-13

Errore in attacco per le americane. La Repubblica Dominicana torna a fare punti. Il muro azzurro è invalicabile! L'Italia torna a cinque lunghezze di vantaggio. Gonzalez va a segno con una schiacciata. L'errore in battuta per le dominicane. Grande difesa di Orro, ma l'Italia non riesce a capitalizzare la grande difesa. Le azzurra ancora a segno con Fahr.

9:13

Italia-Repubblica Dominicana: 14-10

Va a segno l'attacco di Sylla. Fahr sbaglia il servizio. Errore in ricezione di Bossetti. Ci pensa Egonu a riportare avanti le azzurre. Ottimo punto si Sylla che sorprende il muro con un pallonetto. Ancora un fallo a rete delle caraibiche. Ancora un'invasione delle ragazze dominicane. Time out per la Repubblica Dominicana

9:10

Italia-Repubblica Dominicana: 9-8

L'attacco di Sylla non va a segno, ma Martinez invade a rete: l'Italia allunga il passo. Martinez trova un punto prezioso, il muro a due italiano non può nulla. La Repubblica Dominicana si riporta sotto con altri due punti.

9:07

Italia-Repubblica Dominicana: 8-5

L'errore di Sylla in battuta. Arriva il primo attacco vincente per la Repubblica Dominicana. Egonu trova un punto d'astuzia piazzando la palla. Fallo di rotazione per le caraibiche. Errore in attacco della Repubblica Dominicana. Altro fallo per palla accompagnata delle americane. Errore in battuta per Egonu. Egonu a segno con un ottimo attacco

9:03

Italia-Repubblica Dominicana: 2-2

Il primo punto è delle caraibiche: l'errore in attacco per Sylla. Altro errore di misura delle azzurre nel secondo attacco della partita. Va a segno la schiacchiata di Sylla. Punto a muro per l'Italia

9:00

Italia-Repubblica Dominicana: si comincia

Tutto pronto per l'esodio dell'Italia di Julio Velasco contro la Repubblica Dominicana: è un vero e proprio scontro diretto. Velasco parte con Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla, Caterina Bosetti, Anna Danesi e Sarah Fahr.

8:55

Italia-Repubblica Dominicana: gli inni nazionali

Le due squadre sono in campo per l'inizio della sfida, mano sul cuore per le azzurre che oggi giocheranno con la maglia bianca e i calzoncini blu: è il momento dell'Inno di Mameli

8:50

Olimpiadi, le convocate dell’Italia

Julio Velasco per il torneo olimpico ha convocato 12 giocatrici. Ecco l’elenco delle azzurre che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi 2024. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla. Centrali: Anna Danesi (Capitano), Marina Lubian, Sarah Fahr. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Libero: Monica De Gennaro.

8:45

Olimpiadi, volley femminile: chi si qualifica

Il formato del torneo olimpico femminile di Volley prevede la qualificazione ai quarti di finale delle prime due squadre di ogni girone alle quali si aggiungeranno le due migliori terze dei tre raggruppamenti.

8:40

Olimpiadi, Volley femminile: il girone dell'Italia

L'Italia femminile di Julio Velasco ha nel girone di qualificazione ai quarti delle Olimpiadi la Repubblica Dominicana, l'Olanda e la Turchia

8:30

Italia, il probabile sestetto titolare

Il ct Julio Velasco dovrebbe presentare in campo una squadra schierata con con Alessia Orro, Paola Egonu, Myriam Sylla, Caterina Bosetti, Anna Danesi e Sarah Fahr.

