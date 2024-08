Francia-Spagna diretta calcio Olimpiadi: Camello riporta La Roja avanti LIVE

Francia e Spagna si giocano l'oro nel torneo di calcio delle Olimpiadi davanti al pubblico di Parigi. In palio la gloria olimpica al Parco dei Principi per le squadre di Thierry Henry e Santi Denia : segui la finale con gli aggiornamenti in tempo reale.

20:28

106' - Inizia il secondo tempo supplementare

Francia e Spagna tornano in campo per il secondo tempo supplementare della finale del torneo di calcio delle Olimpiadi.

20:23

105' + 2' - Finisce il primo tempo supplementare

Dopo il gol di Camello che riporta la Spagna in avanti, si chiude il primo tempo supplementare.

20:21

105' - Douè pericoloso, Tenas blocca col brivido

Douè è entrato bene in partita, bel tiro dalla distanza ma non angolato. Tenas non blocca subito, ma evita che entri in porta.

20:16

100' - La Spagna torna avanti: Camello segna il 4-3

La Spagna torna in vantaggio grazie alla bella imbucata del trequartista del Parma Bernabè per Camello che con uno splendido tocco sotto buca il portiere francese.

20:10

94' - Kalimuendo si divora il gol del vantaggio

Punizione dalla trequarti, mischia in area con una deviazione di Garcia che porta il pallone a due centimetri dai piedi di Kalimuendo che a porta vuota non riesce a calciare.

20:07

91' - Cominciano i supplementari

Iniziano i supplementari della finale del torneo di calcio delle Olimpiadi tra Francia e Spagna.

20:00

90' + 8' - Finiti i tempi regolamentari, si va ai supplementari

Finiscono i tempi regolamentari della finale delle Olimpiadi. La Francia agguanta il pareggio negli ultimi minuti e porta la gara ai supplementari.

19:58

90' + 6' - Traversa per la Spagna all'ultimo secondo

Spagna in avanti per l'ultimo assalto: Bernabè cede il pallone a Turrientes che dal limite dell'area stampa il pallone sulla traversa.

19:55

90' + 3' - L'ha ripresa la Francia: Mateta dal dischetta segna il 3-3

Rigore per la Francia: punito dal Var una trattenuta di Turrientes su Kalimuendo. Dal dischetto si presenta Mateta che non sbaglia e i francesi conquistano il pareggio.

19:47

86' - Attacca la Francia

Douè attacca sulla sinistra, prova il doppio passo poi il traversone, respinge Turrientes in area.

19:40

79' - Olise riapre la partita: Francia-Germania 2-3

La Francia riapre la partita: punizione di Olise dalla trequarti, palla che viene sfiorata da Miranda e vola alle spalle di Tenas.

19:33

72' - Chance per la Francia

Triangolo al limtie dell'are tra Konè e Kalimuendo che da dentro l'area va al tiro, Tenas si allunga e con un bell'intervento la mette fuori.

19:26

65' - Abel Ruiz vicino al gol del poker

Imbucata ottima di Fermin Lopez per Abel Ruiz che a tu per tu con il portiere francese calcia alto.

19:20

57' - Traversa di Konè

Francia vicina al gol che poteva accorciare le distanze: di testa Konè da posizione favorevole in area colpisce la traversa.

19:16

53' - Lukeba calcia alto

Mischia in area della Spagna dopo una punizione dalla trequarti, palla che sbuca sui piedi di Lukeba che dal centro dell'area la mette alta.

19:09

46' - Inizia il secondo tempo

Inizia il secondo tempo della finale del torneo di calcio delle Olimpiadi tra Francia e Spagna.

18:52

45' + 7' - Finisce il primo tempo

Finisce il primo tempo al Parco dei Principi: Spagna avanti 3-1 sulla Francia.

18:47

45' +2' - La Spagna si salva: miracolo di Tenas

Cross dalla sinistra di Truffert, palla deviata che finisce sulla testa di Mateta che da due passi non riesce a superare Tebas che la mette fuori con un miracolo.

18:40

40' - Spagna vicina al poker

Oroz disegna un bel filtrante per Miranda che passa alle spalle del difensore francese, a tu per tu con Restes si fa ipnotizzare e calcia sul portiere.

18:36

36' - Ammonito Konè

Francia nervosa dopo il gol del 3-1 spagnolo. Tanti falli della squadra di Henry e arriva il primo giallo della partita ai danni di Manu Konè.

18:28

28' - Spagna scatenata: Baena segna il gol del 3-1

Spagna on fire: Baena segna il gol del 3-1 con una punizione perfetta da poco fuori l'area che scavalca la barriera dei francesi.

18:25

25' - Ancora Fermin Lopez: Spagna in vantaggio 2-1

Clamoroso ribaltone della Spagna: cross di Miranda dalla sinistra, Abel Ruiz da due passi centra il portiere francese e sulla ribattuta ancora Fermin Lopez la mette dentro.

18:22

22' - Mateta pericoloso

Olise batte il calcio d'angolo, Mateta si libera bene dalla marcatura e da posizione favorevole colpisce di testa, senza però angolare. Blocca Tebas.

18:18

18' - La Spagna pareggia subito: l'1-1 lo segna Fermin Lopez

Sergio Gomez costruisce l'azione da destra, Baena serve l'assist per Fermin Lopez che tutta solo nel centro dell'area segna il gol del pareggio.

18:11

11' - Papera di Tenas, Millot firma il gol dell'1-0

Francia in vantaggio grazie a un erroraccio di Tebas. La difesa della Spagna rinvia male, ci prova Millot dalla distanza. Tito non irresistibile, ma Tebas non la blocca e la manda in rete.

18:07

7' - Francia in attacco

Lacazette fa il regista offensivo della Francia, si abbassa sulla trequarti per far partire un traversone che però Mateta non capisce. Blocca il pallone Tebas.

18:00

1' - Inizia la partita

Dopo gli inni, inzia la finale del torneo di calcio delle Olimpiadi: primo possesso per gli spagnoli.

17:55

Squadre in campo per gli inni

Francia e Spagna sono entrate sul terreno del Parco dei Principi per gli inni: a breve il calcio d'inizio.

17:45

Francia-Spagna, dove vederla

17:30

Spagna, la formazione ufficiale

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Pubill, Garcia, Cubarsì, Miranda; Barrios, Baena; Oroz, Fermin Lopez, Gomez; Abel Ruiz. Ct: Santi Denia.

17:20

La formazione ufficiale della Francia

FRANCIA (4-3-1-2): Restes; Sildilla, Badè, Lukeba, Truffert; Millot, Konè, Chotard; Olise; Mateta, Lacazette. Ct: Thierry Henry.

17:15

Marocco di bronzo

La finale per il terzo posto è stata tutta a tinte nordafricane con la sfida tra Marocco ed Egitto: 6-0 per Hakimi e compagni che conquistano il bronzo.

17:00

Sale l'attesa per Francia-Spagna

Tutto pronto al Parco dei Principi per la finale del torneo di calcio delle Olimpiadi tra Francia e Spagna: fischio d'inizio in programma per le 18.

Parco dei Principi - Parigi