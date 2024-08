Marocco, bronzo alle Olimpiadi: travolto l'Egitto 6-0. Hakimi in gol

Il Marocco è medaglia di bronzo alle Olimpiadi . Nella finale per il terzo posto, infatti, la nazionale allenata da Tarik Sektioui ha vinto con netto 6-0 contro l' Egitto grazie alle reti di Ezzalzouli, Rahimi (doppietta), El Khannous, Nakach e Hakimi.

Olimpiadi Parigi 2024, Marocco medaglia di bronzo

Hakimi e compagni avevano superato come primi il girone, collezionando sei punti come l'Argentina, contro cui era successo di tutto nella gara d'esordio a Parigi (LEGGI QUI COSA E' SUCCESSO), ma dopo aver superato gli USA nei quarti di finale, sono stati eliminati dalla Spagna in semifinale.