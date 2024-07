Olimpiadi, il gesto di Mattarella sotto il diluvio commuove tutti

Non sono neppure ufficialmente iniziati i Giochi di Parigi e l'Italia ha già un'immagine forte. Talmente tanto che, in pochissimi minuti, ha fatto il giro dei social. A Parigi diluvia, è quasi impossibile vedere dal vivo la cerimonia inaugurale . Persino i capi di stato sono in difficoltà perché la copertura al Trocadero non basta per tutti. E allora, visto che oltre alla pioggia c'è anche il vento, succede che i l Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e sua figlia, Laura, siano costretti a prendere parecchia acqua . Si coprono con dei teli di plastica (inutili) ma non pensano di andare via prima che sfilino gli azzurri. E allora, quando sulla Senna passa l'Italia e sui maxischermi compaiono, zuppi pure loro ma tanto orgogliosi, gli atleti guidati da Tamberi e Errigo , Mattarella si alza. La mantella di plastica diventa un dettaglio, i capelli sono al vento, ma il Presidente li saluta con un sorriso enorme. E pazienza che la tv internazionale non regali un momento simile. Arrivano le foto. E tanto basta.

Pioggia e copertura tv, i limiti di una cerimonia bella ma complicata

Magari sarebbe bastata un'organizzazione migliore per Mattarella e per tutti. Il pensiero, ad esempio, va a Federica Pellegrini, che era presente con la figlia di pochi mesi. O a tutti quegli spettatori che hanno speso migliaia di euro per vedere uno spettacolo a metà. O, magari, si poteva pensare anche agli atleti che stasera si sono presi una doccia d'acqua e, magari, tra pochi giorni dovranno gareggiare. Per non parlare della stampa, costretta quasi tutta a lasciare le tribune (scoperte) al Trocadero per lavorare, via tv, dal media center a 300 metri di distanza. Dove, naturalmente, si arrivava dopo aver preso un altro po' d'acqua. Ma, in fondo, chi siamo noi per lamentarci quando il presidente Mattarella, 83 anni appena compiuti, è rimasto impassibile sotto l'acqua solo per salutare i "suoi" ragazzi? Un esempio, ancora una volta.