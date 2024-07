Olimpiadi diretta: Mattarella, cerimonia di apertura a Parigi, atleti Italia LIVE

PARIGI (Francia) - Dopo il prologo delle prime gare dei giorni scorsi, si aprono oggi ufficialmente le Olimpiadi 2024 a Parigi. In serata è in programma la cerimonia di apertura che si annuncia spettacolare e unica dal momento che andrà in scena sulla Senna, il fiume della capitale francese.

"Non sono preoccupato, ho piena fiducia nelle autorità francesi". Così, dal Villaggio Olimpico, il presidente del Cio Thomas Bach ha commentato quanto sta accadendo in Francia, nel giorno dell'apertura dei Giochi di Parigi, con il sabotaggio delle linee dei treni dell'Alta Velocità.

"Nuotare nella Senna? Ad oggi mi sembra che il fatto stesso che se ne parli con tutti questi punti interrogativi non pare che sia una soluzione ideale. Gli atleti devono essere sereni e tranquilli e sapere dove nuotano, dove gareggiano, in questo caso nelle acque libere, già settimane se non mesi prima. Il fatto che c'è questa incertezza non credo che sia utile, però vedremo, è una esperienza nuova". Così Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, a margine della presentazione di Casa Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L'EuroAiport di Basilea-Mulhouse-Friburgo, in Alsazia nel territorio francese, ha dovuto essere evacuato in mattinata per "motivi di sicurezza" ed è stato chiuso per qualche ora. La chiusura sarebbe avvenuta in seguito alla ricezione di un'e-mail che indicava la presenza di una bomba. Già in passato lo scalo era stato oggetto di allarmi bomba, poi rivelatisi falsi. Le autorità aeroportuali, poco prima delle 13, hanno poi reso noto che è ripreso il traffico aereo presso lo scalo dopo l'allerta sicurezza.

"L'incontro con Mattarella? È sempre un onore potermi ritrovare in quella situazione, è emozionante. Chiunque vorrebbe stringere la mano al nostro Presidente, sono molto grata". Lo ha detto la stella della nazionale italiana di pallavolo, Paola Egonu, al termine dell'allenamento aperto ai media in vista dell'esordio olimpico delle azzurre a Parigi 2024, previsto per domenica 28 luglio cotto la Repubblica Dominicana. "Non sono riuscita a scambiarci due parole, però lui è un nostro tifoso ed è un piacere sapere che si diverte a guardarci", ha detto Egonu. L'atleta ha poi commentato il forfait di Sinner: "Credo che la salute sia sempre la cosa più importante di qualsiasi essere umano, in questo momento ha la tonsillite e il medico gli ha consigliato di non giocare, io avrei fatto la stessa cosa perché la vita è una".

Ritardi, cancellazioni , nessun treno alla stazione di Parigi Montparnasse per tutta la mattina, 800.000 passeggeri saranno coinvolti, ha stimato la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer français, ovvero Società nazionale delle ferrovie francesi), dalle conseguenze dell'attacco di un'ampiezza senza precedenti che ha colpito il sistema ferroviario francese alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici e di un fine settimana di partenze per le vacanze. Jean-Pierre Farandou, CEO dell'azienda, ha consigliato a "tutti i viaggiatori di posticipare il viaggio e di non recarsi in stazione" e promette un rimborso completo.

Rafa Nadal si sta allenando in questo momento con Carlos Alcaraz, suo compagno di doppio, palleggiando con Carreno Busta e Granollers, l’altra coppia spagnola al via nel doppio maschile: il veterano del tennis spagnolo però ha una vistosa fascia alla coscia destra e potrebbe rinunciare al singolare per giocare soltanto il doppio con Alcaraz. "Non posso assicurarvi che Nadal giocherà, ha avuto una battuta d’arresto e ha deciso di riposare. La cosa più responsabile è non forzare le cose", le parole del suo coach, Carlos Moya.

Dalle 13 tutti i ponti di Parigi sulla Senna saranno chiusi per motivi di sicurezza in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi in programma stasera.

Il Presidente Mattarella sta visitando Casa Italia in questi minuti.

Mattarella è arrivato a Casa Italia e si è proceduto al taglio del nastro alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni. Come da tradizione, il taglio è stato effettuato dalla figlia del Presidente della Repubblica, Laura Mattarella. Il Capo dello Stato è stato accompagnato anche dall'ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D'Alessandro, e dal segretario generale del Coni e capo missione azzurro a Parigi 2024, Carlo Mornati. Queste le parole di Mattarella: "Questo luogo esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell’Italia ed è il punto ideale per sottolineare come il nostro Paese partecipi a un evento così importante non solo sportivamente, ma come segnale di amicizia e di incontro nel mondo. Vedere al villaggio olimpico i nostri atleti incontrarsi e tenersi in comune sforzo, non di contrapposizione, è stato un bel messaggio che supera il mondo dello sport. E l’inaugurazione di Casa Italia dimostra quanto l’Italia partecipi al messaggio che le Olimpiadi esprimono, una sua succursale, un luogo in cui si esprime il gene italiano per partecipare a questo grande evento. È stato un piacere aver assistito al taglio del nastro, buona Olimpiade a tutti".

Il presidente Mattarella sta arrivando a Casa Italia in questi minuti.

L'olimpionica del nuoto Federica Pellegrini, presente a Casa Italia, parla del forfait di Sinner: "A parte il suo problema di salute, che spero risolva il più presto possibile, secondo me è un approccio diverso da sport a sport. Il tennis ha dei grandi slam che valgono come un’Olimpiade per lui, per sport olimpici come il nuoto un’Olimpiade vale più di ogni altra cosa. Logico che lui debba prendere delle decisioni sicuramente diverse da un atleta che concorre a un’Olimpiade ogni quattro anni": LEGGI LA NOTIZIA

Il judoka algerino Messaoud Dris dovrebbe ritirarsi dal suo primo incontro delle Olimpiadi di Parigi del 2024 dopo essere stato selezionato per affrontare l'israeliano Tohar Butbul nel primo turno della competizione sotto i 73 kg. Lo riporta il Times of Israel citando 'Ouest France'. Secondo quanto spiegato, l'atleta algerino dovrebbe rinunciare all'incontro poiché il suo Paese non riconosce lo Stato di Israele. Le implicazioni della sua decisione potrebbero essere gravi poiché il Comitato Olimpico Internazionale e la Federazione Mondiale di Judo potrebbero bandirlo dalle competizioni future.

"Siamo qui anche per imparare per Milano-Cortina. Avendo già fatto l'Expo, so che prima viene il tempo delle polemiche e poi sarà una grande festa". Lo ha dichiarato a Italpress il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine dell'inaugurazione di Casa Italia a Parigi: "Siamo messi bene, si arriverà all'ultimo momento, ma tutto è instradato. Mi aspetto uno spirito molto positivo da parte dei milanesi. Abbiamo dei piani di lavoro precisi e sono ottimista".

Non è ancora arrivato a Casa Italia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso per il taglio del nastro del quartier generale azzurro a Le Pre Catelan, edificio immerso nel parco più vasto di Parigi, il Bois de Boulogne.

"Oggi a Parigi iniziano i Giochi Olimpici. Il nostro popolo, la nostra bandiera e il nostro inno sono con tutti coloro che rispettano la vita, i valori umani, i principi dei Giochi Olimpici e le regole giuste. Siamo orgogliosi della nostra squadra: ragazzi e ragazze che, nonostante questa guerra aggressiva, sono stati in grado di prepararsi per le Olimpiadi e di mostrare lo spirito di tutti gli ucraini. Hanno la nostra voglia di vincere e il carattere ucraino". Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky saluta gli atleti ucraini a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

"Non è il momento per motivare la squadra. Dobbiamo pensare solo al qui e ora, né allo ieri, né al domani. La priorità è combattere l'ansia e i dubbi, così faremo bene". Lo dice Julio Velasco, ct della nazionale italiana di pallavolo femminile, in vista dell'esordio ai Giochi di Parigi: "Io non sogno, perché il sogno non è qui ora ma domani. La mente ci porta ad andare avanti ma io combatto contro la stessa mente". Velasco respinge anche l'etichetta di Italia favorita: "A me dà fastidio. Alle ragazze non lo so. Ho già vissuto tutto questo e dico che conviene perdere prima delle Olimpiadi. Invece siccome abbiamo vinto la Nations League, allora adesso dobbiamo vincere l'oro. Ma non è così. Mancini, dopo l'Europeo di calcio vinto, doveva vincere il Mondiale e non siamo nemmeno andati. Djokovic a Tokyo doveva vincere l'oro nel tempo libero e non ha preso nemmeno il bronzo...". Infine sull'essere ancora sui campi decenni dopo aver cominciato ha concluso: "È un privilegio essere sempre qui e soprattutto è un privilegio lavorare con i giovani che sono vitali e allegri, ci trasmettono questo. È vero che i tempi cambiano, che cambia tutto, ma i giovani non sono diversi, il mondo è diverso e loro si adattano".

"Dobbiamo ricordare alle persone che una volta, le Olimpiadi avevano anche le arti come sezione nelle sue competizioni. Scultura, architettura, arti visive. L'idea che abbiamo è di reinserire le arti... Perché non cogliere questo momento per sensibilizzare?". Lo ha detto il cantante americano Pharrell Williams in occasione di un evento Louis Vuitton costellato di star giovedì sera a Parigi, a poche ore dall'inizio dei Giochi. La star americana punta a far rivivere una tradizione che manca da quasi 80 anni, reintroducendo le competizioni artistiche sul più grande palcoscenico sportivo del mondo. Pharrell Williams ha condiviso con passione il suo obiettivo di vedere la tradizione rilanciata dalle Olimpiadi nel 2028 che si svolgeranno a Los Angeles, negli Stati Uniti. Le competizioni artistiche hanno preso parte per la prima volta alle Olimpiadi del 1912 a Stoccolma con medaglie assegnate in cinque categorie: architettura, letteratura, musica, pittura e scultura.

Tante le personalità presenti a Le Pre Catelan per l'inaugurazione di Casa Italia: "avvistati" per ora Giovanni Malagò, Francesca Schiavone, Silvia Salis, Elisa Di Francisca, Paolo Barelli, Franco Carraro, Mario Pescante, John Elkann, Manuela Di Centa, Diana Bianchedi e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, quest'ultimo arrivato a Parigi con un occhio ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.