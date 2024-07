Parigi 2024, Senna balneabile a una settimana dall'inizio dei Giochi

PARIGI (Francia) - Ad una settimana esatta dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, buone notizie per gli atleti impegnati nel nuoto di fondo, nel triathlon e nel paratriathlon, la Senna è finalmente tornata balneabile, come garantito dalla sindaca parigina, Anne Hidalgo, che aveva in qualche modo anticipato il risultato delle analisi, immergendosi nel fiume che attraversa la Ville Lumière.