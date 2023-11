Ceccon e Pilato show a Riccione: volano entrambi a Parigi 2024

Ceccon stacca il pass per le Olimpiadi

Il 23enne di Schio e primatista del mondo (51"60) - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina e già primo nei 50 farfalla - vola in 52"82, con un sensazionale passaggio in 25"34 e un ritorno leggermente strappato in 27"38, otto centesimi sotto al limite richiesto per le Olimpiadi parigine e l'ennesima prestazione monstre, malgrado una condizione fisica non al top. "Sono contento perché ho raggiunto l'obiettivo - afferma Ceccon, campione continentale e argento mondiale in carica -. Non sono stato bene in queste ultime settimane: ho avuto qualche problema. Sono molto felice per Michele: si merita questo tempo".

A Riccione brilla anche Lamberti jr, terzo Mora

Il gigante azzurro si trascina il compagno d'allenamenti al Centro Federale di Verona, Michele Lamberti, che nuota sotto al tempo richiesto per i mondiali (tempo limite 53"7). Il 23enne bresciano - tesserato per Fiamme Gialle e GAM Team, figlio del campione del mondo Giorgio, della stileliberista Tania Vannini e fratello di Noemi e Matteo - chiude con il personale in 53"76, prima volta in carriera sotto i 54", che abbassa il 54"02 siglato lo scorso agosto alle Universiadi, proiettandolo al quinto posto tra i performer italiani. "Da maggio ho cambiato alcune cose nella mia carriera e adesso sto raccogliendo dei frutti - ha detto un emozionato Lamberti junior -. Questo è un punto di ripartenza per me: è un momento che aspettavo da tanto tempo". Sul gradino più basso del podio sale invece Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) in 54"21.

Anche Pilato a Parigi 2024: trionfo nei 100 rana

Festa poi per Benedetta Pilato che ha ottenuto il pass per i Giochi di Parigi 2024 nei 100 rana: l'azzurra ha chiuso in 1'05"80 la finale A ai Campionati Italiani invernali di Riccione. La 18enne tarantina è andata vicinissima al record italiano, sfiorato per 13 centesimi, ma è la quarta carta azzurra alle Olimpiadi assieme ad Alberto Razzetti, Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon.