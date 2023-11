Paltrinieri esulta: staccato il pass per Parigi 2024 nei 1500 stile libero

Assoluti Riccione, Paltrinieri vince nei 1500 stile libero

Il 29enne carpigiano (tesserato da Fabrizio Antonelli al Centro Federale di Ostia) ha infatti coperto la distanza delle trenta vasche in 14:41.38, piazzandosi primo davanti a Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene, 14:57.99) e Matteo Diodato (Livorno Acquatics, 15:07.41). È un crono d'eccellenza che vale anche la miglior prestazione mondiale stagionale. "Ho lavorato tanto in questi mesi e con una mentalità diversa - le parole dell'azzurro, primo nuotatore italiano a qualificarsi per Parigi 2024 -. Sono uscito molto scottato da quanto successo a Fukuoka, dove non è uscito il mio reale. Avevo in testa il tempo per i Giochi e volevo nuotarlo subito. Gareggiare mi è mancato e questa sera mi sono divertito. Non nuoterò gli 800 stile libero - conclude -, perché mercoledì andrò in Portogallo per la World Cup in acque libere (la tappa di Funchal è in programma nel weekend del 2-3 dicembre, ndr)".