Paola Egonu sull'assenza di Sinner, a Parigi la risposta spiazza tutti

Paola Egonu non si nasconde. La campionessa azzurra di pallavolo sa benissimo, perché lo ha provato in prima persona, quanto alcune scelte degli atleti possano risultare impopolari agli occhi degli altri. Ecco perché quando, alla vigilia delle Olimpiadi, le viene chiesto un parere dell'assenza di Sinner (come a tutti gli atleti azzurri) lei ammette candidamente: "Io avrei fatto lo stesso". E, ancora: "Credo che la salute sia sempre la cosa più importante di qualsiasi essere umano, quindi se in questo momento ha la tonsillite e il medico gli ha consigliato di non giocare, io avrei fatto la stessa cosa perché la vita è una".