Italia pallavolo semifinale Olimpiadi: quando si gioca, avversaria e dove vederla in tv

PARIGI - Festa grande per l'Italvolley , che, dopo la squadra di De Giorgi, piazza in semifinale anche quella di Velasco. Storica l'impresa della nazionale femminile, che in un colpo solo infrange il tabù Serbia e quello dei quarti di finale , colonne d'Ercole ad ogni appuntamento olimpico, entrando a far parte per la prima volta delle migliori quattro squadre del torneo a cinque cerchi.

Quando gioca l'Italia in semifinale

Dopo il 3-0 sulla Serbia, l'Italia di Velasco festeggia dunque uno storico passaggio del turno e prepara la semifinale ai Giochi 2024. L'appuntamento è da cerchiare in rosso sul calendario: giovedì 8 agosto alle 20.

Contro chi gioca l'Italia in semifinale

Tra due giorni quindi l'Italia di pallavolo scenderà di nuovo in campo per andare a caccia della finale delle Olimpiadi. L'avversaria sarà la Turchia, già affrontata e battuta in tre set durante la fase a gironi.

Dove vedere la semifinale dell'Italia

Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv, in chiaro, sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Sono inoltre visibili su Eurosport e Sky e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.