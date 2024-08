Italia-Serbia diretta, pallavolo quarti Olimpiadi: segui la gara LIVE

PARIGI - Ieri l' Italia maschile di volley ha superato i quarti di finale delle Olimpiadi rimontando due set di svantaggio contro il Giappone . Oggi le azzurre sfideranno la Serbia per un posto in semifinale, puntando a confermarsi dopo il primo posto del girone ottenuto con tre vittorie consecutive. Segui la partita in diretta .

21:49

Italia-Serbia 18-13 (1-0)

Muro vincente di Sylla che stacca con il tempo giusto e permette all'Italia di compiere un altro passo importante verso la fine del secondo set. Guidetti chiama un altro timeout per la Serbia.

21:48

Italia-Serbia 16-12 (1-0)

La Serbia prova a recuperare terreno ma l'Italia non cala di concentrazione e con Fahr torna rapidamente in vantaggio di quattro punti.

21:46

Italia-Serbia 14-10 (1-0)

Secondo punto consecutivo di Egonu, che non spreca un recupero miracoloso di Sylla e con il destro manda la dentro il rettangolo. Vantaggio di quattro punti dell'Italia che convince Guidetti a chiamare il primo timeout del secondo set.

21:44

Italia-Serbia 13-10 (1-0)

Egonu schiaccia con una forza sorprendente rendendo impossibile la risposta per la Serbia.

21:43

Italia-Serbia 11-8 (1-0)

Boskovic manda il pallone fuori dal campo consegnando all'Italia il suo undicesimo punto del secondo set.

21:42

Italia-Serbia 9-8 (1-0)

Fahr sbaglia il servizio ed Egonu allarga troppo la schiacciata permettendo alla Serbia di riavvicinarsi.

21:40

Italia-Serbia 9-6 (1-0)

L'Italia infila diversi punti in serie con Fahr al servizio e porta il margine di vantaggio con la Serbia a 3 punti.

21:39

Italia-Serbia 7-6 (1-0)

Il muro dell'Italia ferma la Serbia e vale il vantaggio degli azzurri.

21:38

Italia-Serbia 4-5 (1-0)

Paola Egonu pareggia il risultato con un ace prima di restituire il servizio alla Serbia con un colpo spedito direttamente sulla rete.

21:37

Italia-Serbia 2-4 (1-0)

La Serbia prova a prendere le distanze approfittando ancora della potenza di Boskovic che con la mano mancina manda la palla prima sul muro e poi oltre il rettangolo di gioco.

21:36

Italia-Serbia 1-2 (1-0)

L'Italia torna in vantaggio ma l'allenatore della Serbia chiama un challenge per un tocco a rete di un'azzurra poi confermato dall'arbitro.

21:34

Italia-Serbia 1-0 (1-0)

Come nel primo set anche il secondo si apre con un punto di Paola Egonu che porta subito in vantaggio l'Italia.

21:33

Inizia il secondo set

La partita è pronta per ripartire sul vantaggio dell'Italia. Le azzurre si sono aggiudicata un primo complicatissimo set che per larghi tratti le ha viste in svantaggio fino a un massimo di 5 punti di differenza.

21:30

+++ Primo set per l'Italia +++

Il secondo set point è quello giusto per l'Italia che manda il servizio nel campo avversario con Fahr e poi alza il muro su cui si chiude il primo set.

21:28

Italia-Serbia 25-24

Le azzurre tornano in vantaggio recuperando un punto per un fallo di Lozo che, dopo aver superato il muro dell'Italia è finita contro la rete.

21:27

Italia-Serbia 24-23

Set point per l'Italia che prima scompiglia la difesa serba con una schiacciata di Antropova e poi alza il muro che vale il 24-23.

21:25

Italia-Serbia 23-22

Ancora Antropova a colpire con una schiacciata perfetta che sbatte sulla linea per questione di centimetri e riporta avanti le azzurre dopo una lunga fase di sofferenza.

21:24

Italia-Serbia 22-22

Antropova entra in campo con il piglio giusto e alla primo punto giocato schiaccia con troppa forza per le avversarie e pareggia il punteggio.

21:23

Italia-Serbia 20-21

Ottimo blocco dell'Italia che, dopo due punti consecutivi della Serbia, riesce a fermare l'attacco delle avversarie in maglia rossa rendendo minima la distanza quando mancano pochi punti alla fine del primo set.

21:22

Italia-Serbia 19-19

Le azzurre riescono a pareggiare con uno splendido ace di Giovannini, precisa nel trovare lo spiraglio giusto nella difesa serba. Guidetti chiama il secondo timeout della sua partita.

21:21

Italia-Serbia 18-19

Torna all'attacco l'Italia più per demeriti di una Serbia leggera flessione.

21:19

Italia-Serbia 16-19

La Serbia si riprende il punto perso con il interessi portandosi nuovamente a +4 dall'Italia. Le azzurre accorciano nuovamente con una schiacciata di Egonu allungata fuori dal campo dal muro della Serbia.

21:18

Italia-Serbia 15-17

Errore in chiamata di Guidetti che blocca il gioco per un presunto tocco a terra nel campo dell'Italia che però non c'è stato. L'arbitro guarda le immagini e assegna il punto alle azzurre.

21:16

Italia-Serbia 14-17

Botta e risposta di errori in battuta tra Italia e Serbia.

21:15

Italia-Serbia 13-16

Un fallo della Serbia permette all'Italia di conquistare il secondo punto consecutivo che spinge Giovanni Guidetti a richiamare la sua nazionale con un timeout.

21:14

Italia-Serbia 11-16

Procede in maniera impeccabile la partita di Boskovic che mette un ace approfittando di un'incompresione tra le azzurre.

21:13

Italia-Serbia 9-14

La Serbia attacca con forza e velocità passando spesso dalle mano di Boskovic. Sylla riesce a respingere una prima schiacciata fulminante ma deve arrendersi al secondo colpo consecutivo della Serbia.

21:10

Italia-Serbia 8-12

L'Italia va sotto di 4 a causa di un colpo troppo profondo. Il ct Velasco decide di chiamare il primo timeout della partita per dare nuove indicazioni alla sua squadra.

21:08

Italia-Serbia 7-10

Fuga in avanti della Serbia che sfrutta al meglio l'altezza e la potenza di Boskovic.

21:07

Italia-Serbia 6-8

Sylla accorcia le distanze con una schiacciata imprendibile ma la Serbia gioca d'astuzia e con una finta riporta il margine a +2.

21:06

Italia-Serbia 5-6

La Serbia passa per la prima volta in vantaggio in questa partita approfittando di alcune indecisioni dell'Italia.

21:05

Italia-Serbia 4-3

Splendido punto dell'Italia con Egonu che prima fa gli straordinari in difesa e poi chiude schiacciando con forza sull'esterno del muro serbo.

21:02

Italia-Serbia 2-2

La Serbia si rialza dopo due punti consecutivi firmati da Egonu in schiacciata e pareggia subito il risultato.

21:01

Italia-Serbia: 1-0

Primo punto per l'Italia con Egonu che manda la palla in profondità colpendo la linea.

20:56

Si parte: squadre in campo per gli inni

È tutto pronto per il quarto di finale olimpico tra Italia e Serbia. Le giocatrici sono già scese in campo per gli inni nazionali di rito che precedono l'inizio della partita.

20:45

Pallavolo, Italia-Serbia: i precedenti

Tra pochi minuti si affronteranno Italia e Serbia, che si sono incontrate solamente un mese fa in amichevole. Lo scorso 9 luglio le azzurre hanno perso per 2-3 capitolando al tiebreak per 9-15. Il match ufficiale più recente risale invece al 16 giugno e in quel caso fu l'Italia a trionfare in quattro set. L'ultima sfida tra queste due nazionali ai giochi olimpici risale invece a Rio 2016, quando la Serbia vinse per 3-0 durante la fase a gironi influendo sull'eliminazione dell'Italia.

20:30

Italvolley, i migliori scatti della vittoria contro la Turchia

