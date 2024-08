Italia-Usa diretta volley: segui la finale per il bronzo LIVE

PARIGI - Dopo la delusione e l'amarezza per la sconfitta rimediata in semifinale contro la Francia per 3-0, l 'Italia del volley di Fefè De Giorgi torna in campo per giocarsi il terzo posto e la medaglia di bronzo nella finalina contro gli Stati Uniti: segui il match in diretta.

16:42

Italia-Usa 8-8

Si gioca punto a punto, molto usati i centrali. Le difese riescono a tenere vivi pochi palloni.

16:37

Italia-Usa 3-3: iniziato il secondo set

Gli Usa giocano due pipe di seguito molto belle sfruttando benissimo il movimento del centrale, è 3-3.

16:31

+++ L'Italia perde il primo set 23-25 +++

L'Italia annulla il primo set point, non il secondo: primo set agli americani 25-23.

16:30

Italia-Usa 22-24

Meraviglioso cut shot stile beach volley di Anderson su Romanò, punto Usa: set point.

16:28

Italia-Usa 22-23

Timeout Italia sul 22-23, De Giorgi chiede più lucidità in fase di attacco.

16:22

Italia-Usa 18-19

Doppio challenge richiesto, la partita si ferma per alcuni minuti. Si riprende e gli Usa murano Romanò.

16:16

Italia-Usa 16-15

Il punto numero 16 arriva e scatena le proteste degli Stati Uniti, che chiedono un fallo degli azzurri.

16:08

Italia-Usa 8-7

Equilibrio in avvio, siamo sopra di uno grazie al mani e fuori di Romanò.

16:06

+++ INIZIATA ITALIA-USA +++

Via al match tra Italia e Usa: in palio il bronzo.

16:00

Michieletto, le parole dopo la Francia

Al termine della sconfitta subita dall'Italia contro la Francia, il pallavolista Alessandro Michieletto ha commentato così la partita: "Non siamo mai scesi bene in campo, non ci siamo mai accesi, non siamo mai riusciti ad accenderci del tutto, abbiamo sofferto in tutti i fondamentali. Volevamo giocarcela meglio questa partita, anche le facce in campo non erano le solite. Ora dobbiamo pensare che ci giochiamo una medaglia di bronzo alle Olimpiadi che non è da tutti, questo può essere il lato positivo di questa serata. Vogliamo tornare in Italia con una medaglia".

15:45

Italvolley, Giochi stregati. Ma si è inchinata a una grande Francia

Leggi il commento di Xavier Jacobelli sul ko dell'Italia contro la Francia.

15:30

Italia nel segno degli Stati Uniti

La Nazionale maschile di pallavolo sfida oggi gli Stati Uniti per il bronzo, mentre le ragazze di Velasco affrontano gli Usa per l'oro. Una coincidenza che può darci due medaglie.

15:16

L'Italvolley migliora Tokyo

L'Italia del volley migliorerà sicuramente il sesto posto del 2021 nei Giochi a Tokyo. Se vincesse il bronzo eguaglierebbe il risultato delle Olimpiadi di Londra nel 2012.

15:00

A che ora gioca l'Italia contro gli Usa

La finale per il bronzo dell'Italia maschile di pallavolo è in programma alle 16.

