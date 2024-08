Danesi e Sylla, il gesto medaglia tra le lacrime fa il giro del mondo: il motivo

Non è un fascia che fa di un giocatore, o di una giocatrice, o un leader. Anna Danesi è la capitana dell'Italia, Myriam Sylla lo è stata. Sono amiche e colleghe da una vita, hanno, per dirla con le parole di Anna "gioito insieme ma soprattutto sofferto insieme. Solo noi sappiamo quello che è successo in questi anni e cosa abbiamo passato". Per questo sul podio le due campionesse azzurre, dopo la vittoria dell'oro olimpico, sono state protagoniste di un gesto che ha commosso tutti.