Italia-Usa finale volley Olimpiadi: segui Egonu e le azzurre LIVE

PARIGI (Francia) - L’ Italia del volley femminile scende in campo per contendere alle ragazze statunitensi il titolo olimpico . Nell’ultimo giorno dei Giochi , le azzurre sono chiamate all’impresa più ardua affrontando la sfida più avvincente. L’ultima battaglia sotto rete potrebbe regalare alla squadra di Julio Velasco gloria infinita e un posto nella storia delle Olimpiadi. Segui la diretta

13:04

Italia-Usa: 5-1

Americane imprecise in avvio, ancora un punto per l'Italia. Il muro di Fahr!!! Time out per gli Usa

13:02

Italia-Usa: 3-1

Il primo punto per l'Italia è di Paola Egonu! Un errore delle americane regala un altro punto alle italiane. Ancora Egonu a segno!

13:00

Italia-Usa, è iniziata la finale!

Il primo punto della partita è degli Usa

12:56

Italia-Usa, è il momento degli inni nazionali

Tutto pronto per l'inizio della finale del torneo olimpico di volley femminile. E' il momento degli inni nazionali: mano sul cuore per le Azzurre, è il momento del Canto degli Italiani

12:55

Italia-Usa, le parole di Velasco

"La sensazione è molto soddisfacente - sottolinea il ct dell'Italia a pochi minuti dal match - abbiamo fatto un grande percorso. Abbiamo dato il massimo di noi stessi. La condizione delle ragazze è buona, le emozioni sono importanti, ma loro dovranno pensare soltanto a giocare a pallavolo".

12:50

Italia in campo con la divisa azzurra

Le due squadre stanno ultimando il loro riscaldamento, l'Italia è in campo con la consueta divisa color azzurro Savoia, gli Stati Uniti indossano una maglia rossa con calzoncini blu. Alla lettura delle formazioni, prevalenza di tifo per le ragazze azzurre che godono dei favori degli spettatori.

12:45

Italia-Usa, squadre in campo per il riscaldamento

Al Paris South Arena 1 Italia e Stati Uniti hanno fatto il loro ingresso in campo per iniziare il riscaldamento. L’impianto presenta diversi spazi vuoti sugli spalti, ma ci sono ancora code all’ingresso.

12:40

Italia, il sestetto azzurro contro gli Usa

Il ct dell’Italia Julio Velasco nella finale per l’oro contro gli Usa dovrebbe schierare in avvio Alessia Orro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Anna Danesi, Myriam Sylla e Caterina Bosetti. Il libero è Monica De Gennaro.

12:35

Usa, le campionesse in carica

La formazione di volley femminile degli Stati Uniti è detentrice del titolo olimpico vinto tre anni fa alle Olimpiadi di Tokyo: le ragazze americane in finale vinsero per 3-0 contro il Brasile.

12:30

Italia-Usa, i precedenti nel 2024

Nel corso di questa stagione le due squadre si sono affrontate in due occasioni, sempre nella Nations League. Nella fase preliminare l’Italia ha battuto gli Usa a Fukuoka, e successivamente ha eliminato la formazione statunitense ai quarti di finale con un netto 3-0 a Bangkok.

12:25

Italia, lo staff di Velasco

Il ct dell’Italia femminile di volley Julio Velasco ha organizzato uno staff tecnico di livello assoluto. L’allenatore argentino ha voluto al suo fianco due personaggi di spessore assoluto come Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi. Barbolini è uno dei tecnici più vincenti nella storia del volley italiano, Lorenzo Bernardi è stato uno dei grandi allievi di Julio Velasco: alla fine degli anni novanta è stato nominato giocatore del Secolo.

12:20

Usa, le convocate di Kiraly

Il ct degli Usa ha convocato 12 giocatrici più una riserva per le Olimpiadi di Parigi. Ecco l’elenco delle statunitensi: Jordan Larson, Kelsey Robinson Cook, Laurent Carlini, Kathryn Plummer, Avery Skinner, Dana Rettke, Jordin Poulter, Justine Wong-Orntes, Annie Drews, Jordan Thompson, Chiaca Ogbogu, Haleigh Washington e Micha Hancock (riserva).

12:10

Stati Uniti, una squadra fenomenale

Gli Stati Uniti sono una squadra fortissima, per nove tredicesimi è la stessa formazione che ha vinto il titolo olimpico in Giappone. A loro si sono aggiunte la palleggiatrice Carlini, la centrale Rettke e i martelli Plummer e Skinner. Nel complesso è una squadra molto tecnica e potente, con elementi capaci di cambiare volto ad ogni parziale. Dodici delle tredici giocatrici americane hanno avuto modo di giocare nella nostra Serie A1.

12:00

Italia, le convocate di Velasco

Il ct Julio Velasco ha convocato 12 giocatrici più una riserva per le Olimpiadi di Parigi. Ecco le convocate azzurre; Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Myriam Sylla, Gaia Giovannini. Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Libero: Monica De Gennaro. Tredicesima giocatrice: Ilaria Spirito (libero)

11:55

Italia, la prima finale olimpica del volley femminile

Le Azzurre di Julio Velasco in questa edizione dei Giochi hanno abbattuto un tabù storico arrivando per la prima volta della storia alla finale per la medaglia d'oro nel torneo olimpico di pallavolo femminile. In precedenza la squadra italiana di volley femminile non era mai andata oltre i quarti di finale.

11:45

Il percorso degli Usa

La squadra degli Stati Uniti allenata dalla leggenda Karch Kiraly ha perso una sola partita nel percorso che l’ha condotta alla finale per la medaglia d’oro. Nel nel girone di qualificazione le ragazze statunitensi hanno perso all’esordio contro la Cina (2-3) hanno vinto con sofferenza contro la Serbia (3-2) e hanno battuto agevolmente la Francia per 3-0. Nei quarti di finale gli Usa hanno battuto nettamente la Polonia (3-0) in semifinale è arrivata la vittoria contro il Brasile per 3-2.

11:30

Il percorso dell’Italia

L’Italia di Julio Velasco ha fatto un percorso netto che ha portato la squadra alla finale per la medaglia d’oro. Le Azzurre nel girone di qualificazione ha infilato tre successi in altrettante partite contro Repubblica Dominicana (3-1), Olanda (3-0) e Polonia (3-0). Nei quarti di finale le Azzurre hanno sconfitto la Serbia con un netto 3-0, ed altrettanto marcato è stato il successo conquistato in semifinale contro la Turchia ottenuto con il medesimo punteggio.

Parigi