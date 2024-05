Massidda, Pizzolato e Magistris: tris olimpico!

Presentati ufficialmente a Roma i tre atleti che hanno conquistato il pass olimpico per Parigi 2024: Sergio Massidda, Nino Pizzolato e Lucrezia Magistris. Durante l’evento organizzato a margine delle finali nazionali Under 17, i tre atleti hanno svelato anche il costumino che indosseranno sulla pedana dei Giochi. Grande soddisfazione per Nicola Pizzolato: “Per me si tratta della seconda Olimpiadi ma l’emozione non cambia, è sempre come se fosse la prima volta. Come desideravo le Olimpiadi Tokyo, così desidero ora quelle di Parigi. Vengo da un periodo complicato e per me salire su quel palco, calcarlo, godermelo, fino in fondo è un sogno che avevo sin da quando ho cominciato a fare questo sport. Le emozioni non cambiano, non cambia la grinta, né la determinazione; quello che è cambiato è la mia maturità, agonistica e umana. A Parigi andremo per fare una gara di alto livello e come dico sempre, vincerà il più testardo”.