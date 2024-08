Durante la finale olimpica del fioretto femminile a squadre gran parte del Grand Palais tifa Italia. Gli Stati Uniti, costantemente in vantaggio per tutta la gara, gradiscono poco. E così, al settimo assalto, quando in pedana ci sono Maia Weintraub e Francesca Palumbo, dopo un punto messo a segno, la statunitense esulta mostrando l'orecchio. Un gesto che non è passato inosservato ma poi la finale è proseguita regolarmente. Con il Palais che ha continuato a tifare le azzurre.