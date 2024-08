Scherma diretta Olimpiadi Parigi 2024: segui l'Italia del fioretto femminile LIVE

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere

12:10

Italia-Egitto 30-9: azzurre in fuga con Volpi

Senza storia anche l'incontro tra Alice Volpi e Yara Elsharkawy (5-1). Italia avanti ora 30-9 contro l'Egitto e in pedana tocca adesso a Martina Favaretto contro Malak Hamza.

12:07

Italia-Egitto 25-8: Errigo senza affanni

Altro incontro dominato dall'Italia: 5-1 per Errigo contro Hamza e azzurre ora avanti 25-8 sulle egiziane. Adesso di nuovo in pedana Alice Volpi contro Yara Elsharkawy.

12:05

Italia-Egitto 20-7: le azzurre allungano con Favaretto

Martina Favaretto domina il quarto incontro contro Sara Amr Hossny: 5-0 per l'azzurra e l'Italia vola sul 20-7 contro l'Egitto nei quarti di finale della prova olimpia a squadre di fioretto femminile. Ora di nuovo in pedana Arianna Errigo contro Malak Hamza.

12:01

Italia-Egitto 14-7: Volpi 'pareggia' con Amr Hossny

L'Egitto non perde ulteriore terreno nel terzo incontro: 4-4 per Alice Volpi (quarta nell'individuale) contro Malak Hamza: l'Italia conduce ora 14-7. Adesso in pedana tocca a Martina Favaretto contro Sara Amr Hossny.

11:57

Italia-Egitto 10-3: Favaretto domina e Elsharkawy

Martina Favaretto contro Yara Elsharkawy chiude sul 5-1 il proprio incontro contro Yara Elsharkawy e consente all'Italia di portarsi sul 10-3 contro l'Egitto in questo quarto di finale della prova olimpica a squadre di fioretto femminile. Ora in pedana Alice Volpi contro Malak Hamza.

11:55

Italia-Egitto 5-2: Errigo parte bene contro Amr Hossny

Buona partenza dell'Italia con Arianna Errigo che chiude sul 5-2 il primo incontro contro Sara Amr Hossny. Ora tocca a Martina Favaretto contro Yara Elsharkawy.

11:53

Olimpiadi, fioretto donne: via al quarto di finale Italia-Egitto

Via al quarto di finale della prova olimpica a squadre di fioretto femminile con l'Italia opposta all'Egitto: ha iniziato la capitana Arianna Errigo contro Sara Amr Hossny.

11:46

Olimpiadi, fioretto donne: il possibile cammino dell'Italia verso una medaglia

Testa di serie numero 1 del tabellone, al Grand Palais l'Italia di fioretto femminile affronterà l'Egitto (8) nei quarti di finale della prova olimpica a squadre (ore 11:50, pedana blu). Superando il turno incontrerebbe poi in semifinale (ore 14:50, pedana blu) la vincente della sfida tra Polonia (5) e Giappone (4). Con un altro successo le azzurre andrebbero in finale (ore 20:30, pedana podio) a contendere l'oro a una tra Francia (3), Canada (6), Cina (7) o Stati Uniti (2), mentre con un ko in semifinale resterebbe comunque la possibilità di andarsi a giocare il bronzo nella 'finalina' (ore 19:10, pedana podio).

11:35

11:23

11:12

Olimpiadi, fioretto femminile a squadre: il programma dei quarti

Ecco il programma dei quarti di finale della prova a squadre di fioretto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024:

Italia (1)-Egitto (8)

Polonia (5)-Giappone (4)

Francia (3)-Canada (6)

Cina (7)-Stati Uniti (2)

11:00

Olimpiadi, come seguire la scherma in diretta tv e streaming

La giornata della scherma a Parigi 2024 è visibile in diretta tv e in streaming: in versione integrale su Discovery+ con abbonamento e su Eurosport. Tutte le fasi più importanti sono trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai2, RaiSport e in streaming su RaiPlay.

Grand Palais, Parigi (Francia)