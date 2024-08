Scherma diretta Italia, fioretto a squadre: segui la semifinale con gli Usa LIVE

15:45

Italia-Usa: 40-32

Nell'ottava frazione Filippo Macchi vince il suo assalto contro lo statunitense Chamley Watson con il parziale di 5-3

15:39

Italia-Usa: 35-29

Nella settima frazione Guillaume Bianchi vince il suo assalto contro lo statunitense Nick Itkin con il parziale di 5-2

15:36

Italia-Usa: 30-27

Inizia sesta frazione con l'Italia avanti di tre stoccate

15:34

Italia-Usa: 30-27

Nella quinta frazione Tommaso Marini vince il suo assalto contro lo statunitense Chamley Watson con il parziale di 5-3

15:30

Italia-Usa: 25-24

Nella quarta frazione Guillaume Bianchi perde il suo assalto contro lo statunitense Alexander Massialas con il parziale di 5-7

15:19

Italia-Usa: 20-17

Nella terza frazione Filippo Macchi perde il suo assalto contro lo statunitense Nick Itkin con il parziale di 5-7

15:11

Italia-Usa: 15-10

Nella seconda frazione Guillaume Bianchi vince il suo assalto contro lo statunitense Gerek Meinhardt con il parziale di 5-1

15:08

Italia-Usa: 10-9

Nella seconda frazione Tommaso Marini vince il suo assalto contro lo statunitense Nick Itkin con il parziale di 8-4

14:57

Italia-Usa: 2-5

Nella prima frazione Filippo Macchi perde il suo assalto contro lo statunitense Alexander Massialas con il parziale di 2-5

14:50

Italia-Usa, si comincia!

E' iniziata la semifinale di fioretto a squadre, il primo a scendere in pedana è Filippo Macchi.

14:45

Scherma, la squadra dell'Italia

La Nazionale Italiana di Scherma presenterà in pedana contro gli Stati Uniti una formazione con Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi.

14:30

Scherma, la squadra degli Stati Uniti

La squadra di fioretto maschile degli Stati Uniti sarà composta da Gerek Meinhardt, Nick Itkin e Alexander Massialas.

14:15

Italia-Usa, la semifinale del fioretto a squadre

Fra meno di un'ora i fiorettisti italiani scenderanno nuovamente in pedana al Grand Palais per affrontare la squadra degli Stati Uniti. In palio c'è la finale olimpica del torneo di fioretto a squadre: orario d'inizio alle 14.50.

14:00

Scherma, fioretto a squadre: i risultati dei quarti di finale

La squadra degli Stati Uniti, prossima avversaria dell’Italia in semifinale, ha battuto l’Egitto per 45-35. Successo del Giappone contro il Canada per 45-26 mentre la Francia si impone per 45-35 sulla Cina.

13:45

Italia, la prestazione di Macchi

Filippo Macchi nella sfida contro la Polonia ha piazzato 16 stoccate subendone altrettante: il suo bilancio è in perfetto equilibrio.

13:30

Italia, la prestazione di Bianchi

Guillaume Bianchi nella sfida contro la Polonia ha piazzato 15 stoccate subendone 13 dai polacchi: il suo bilancio è positivo con un parziale di +2.

13:15

Italia, la prestazione di Marini

Tommaso Marini nella sfida contro la Polonia ha piazzato 14 stoccate subendone 10 dai polacchi: il suo bilancio è positivo con un parziale di +4.

13:02

Italia in semifinale contro gli Usa

L'Italia di fioretto a squadre affronterà in semifinale gli Stati Uniti che ai quarti di finale ha battuto l'Egitto per 45-35

12:57

Italia-Polonia: 45-39

Nel nono e ultimo assalto Tommaso Marini vince il suo assalto con Michal Siess con il parziale di 5-4. L'Italia vince la sfida dei quarti di finale contro la Polonia e accede alle semifinali del torneo di fioretto a squadre

12:51

Italia-Polonia: 40-35

Nell'ottava frazione Filippo Macchi pareggia il suo assalto con Jan Jukiewicz con il parziale di 5-5

12:44

Italia-Polonia: 35-30

Nella settima frazione Guillaume Bianchi vince il suo assalto contro Andrzej Rzadkowski con il parziale di 5-3

12:37

Italia-Polonia: 30-27

Nella sesta frazione Filippo Macchi perde il suo assalto con Michal Siess con il parziale di 5-6

12:29

Italia-Polonia: 25-21

Nella quinta frazione Tommaso Marini vince il suo assalto con Ma?gorzata Wojtkowiak con il parziale di 7-1.

12:23

Italia-Polonia: 18-20

Nella quarta frazione Guillaume Bianchi pareggia il suo assalto contro Jan Jukiewicz con il parziale di 5-5

12:15

Italia-Polonia: 13-15

Nella terza frazione Filippo Macchi vince il suo assalto con Ma?gorzata Wojtkowiak con il parziale di 6-5

12:09

Italia-Polonia: 7-10

Nella seconda frazione Guillaume Bianchi pareggia il suo assalto con Michal Siess con il parziale di 5-5

12:00

Italia-Polonia: 2-5

Nella prima frazione Tommaso Marini perde il suo assalto con Jan Jukiewicz con il parziale di 2-5

11:54

Italia-Polonia, inizia la sfida

Nella prima frazione Tommaso Marini sfida il polacco Jan Jukiewicz. La prima stoccata è del polacco

11:50

Italia-Polonia, fiorettisti in pedana

I protagonisti sono entrati in scena al Grand Palais di Parigi, a breve l'inizio delle nove frazioni che eleggeranno la semifinalista tra Italia e Polonia

11:40

Fioretto, il team dell’Italia

Nella gara a squadre di fioretto la Nazionale Italiana di Scherma presenterà in pedana Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi.

11:25

Fioretto, il programma della giornata

Le sfide di scherma sulla pedana del Grand Palais inizieranno a partire dalle 11.50. Alle 14.50 sono previste le due semifinali mentre in serata ci saranno le sfide per le medaglie: alle 19.10 si gareggerà l 3º posto, alle 20.30 la finale per conquistare l’oro.

11:10

Italia, l’eventuale incrocio in semifinale

La Polonia sarà la prima squadra con cui i fiorettisti si confronteranno questa mattina sulla pedana del Grand Palais. Qualora gli azzurri riuscissero ad accedere alle semifinali, ci sarebbe l’incrocio con la vincente tra Egitto e Stati Uniti.

