Samele, le parole d'amore per l'oro della fidanzata Kharlan commuovono tutti

Bronzo lui e bronzo lei. Olga Kharlan, fidanzata dell'azzurro Luigi Samele (terzo fra gli uomini), è bronzo nella sciabola donne alle Olimpiadi di Parigi 2024. E poi, per non farsi mancare nulla, vince anche l'oro a squadre trascinando la sua Ucraina sul gradino più alto del podio contro la Corea del Sud. Con 22 stoccate Kharlan ha messo insieme una prova da leader assoluta e il fidanzato, che era sugli spalti del Grand Palais a tifare per lei, l'ha celebrata così su Instagram: "Come in un film non c'è ostacolo che non si possa superare, non c'è guerra che non si possa vincere. Continuate a sognare, continuate a lottare". Non solo: Samele ha anche ricondiviso un post in cui ci sono le foto sue e di Olga con le medaglie e la scritta: "Il significato di non arrendersi mai".