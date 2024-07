Paolini show in conferenza tra Nadal, Sinner e il tabellone: "Guai a dirmelo"

Ce ne fossero come J asmine Paolini . Il campo, e l'enorme crescita nel 2024, parlano per lei, ma anche in sala stampa la campionessa azzurra se la cava benissimo. Incontra, con Sara Errani e la capitana Tathiana Garbin , la stampa nella pancia del Roland Garros e si dimostra brillante, divertita e divertente. Sta al gioco, si concede a chi le chiede un video per gli amici di Bagni di Lucca, conferma che, per ora, non ci saranno i genitori a vederla e conferma anche che, dopo Djokovic e Federer sogna "di chiedere un selfie a Nadal".

Olimpiadi 2024, Jasmine Paolini e la risposta sul tabellone

L'unica volta in cui le va via il sorriso è quando le chiedono del sorteggio e del tabellone non proprio tenerissimo: "No non lo voglio sapere. Non mi dite niente". Prima ride, poi seriamente spiega: "Non è solo in questa occasione, ma sempre. Sono abituata così, penso sempre una partita per volta. E non insistete". E così farà, con la speranza che arrivi una medaglia che le faccia dimenticare Wimbledon e anche la finale persa proprio qui, a Parigi, un paio di mesi fa.

Jasmine Paolini sull'assenza di Sinner

Paolini ha, infine, anche commentato l'assenza di Sinner. Inevitabile: "Ci dispiace, ma non è che ora aumentano le pressioni nei nostri confronti". L'obiettivo è godersi tutto, difficilmente la cerimonia d'apertura: "Il viaggio è lungo, se si gioca sabato non ce la faccio".