Sorteggio tabellone tennis Olimpiadi 2024 live: gli avversari di Paolini e Musetti

PARIGI - Il tennis olimpico prende forma. Oggi (giovedì 25 luglio) va in scena il sorteggio del tabellone maschile e femminile (singolare, doppio e misto) che disegnerà gli accoppiamenti e il cammino fino alle finali di Parigi 2024, in programma il 3 agosto per quella delle donne e il 4 per quella degli uomini. Grande assente Sinner, ko per una tonsillite, la testa di serie numero 1 sarà Djokovic. Occhi puntati sugli altri azzurri Paolini, Musetti, Vavassori, Arnaldi e Darderi. Segui il sorteggio in diretta.