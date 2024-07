Djokovic, il gesto nella sfida con Nadal che ha fatto infuriare gli spagnoli

Un match che ha regalato emozioni soprattutto nel secondo parziale, dopo il primo dominato dal 37enne Djokovic e chiuso sul 6-1 . Avanti 4-0 nel secondo, l'attuale numero 2 del mondo ha però subito il ritorno di un Nadal capace di rimontare fino al 4-4 . A quel punto il pubblico parigino ha iniziato a tifare in maniera più decisa per lo spagnolo e Djokovic si è innervosito e dopo aver conquistato il break che lo ha mandato poi a servire per il match si è portato la mano all'orecchio in modo provocatorio , come a chiedere agli spettatori di farsi sentire meglio.

Tifosi e media spagnoli criticano Nole: "Questo è troppo!"

Un gesto che è stato fortemente criticato in Spagna, dai tifosi che si sono scatenati sui social ma anche dai media. "Novak, questo è troppo e Nadal non se lo merita" ha scritto ad esempio il quotidiano 'As' sulla sua edizione on line al termine di una partita che in campo ha visto invece i due avversari rispettarsi al massimo, con applausi reciproci dopo i colpi migliori e nessuna polemica. Polemica scoppiata invece alla fine per il gesto rivolto al pubblico da Djokovic, che si prepara ora agli ottavi di finale mentre Nadal si è congedato da Parigi tra gli applausi del pubblico del 'Roland Garros', Slam di cui resta il recordman con 14 trionfi.

Le parole di Djokovic dopo la vittoria su Nadal a Parigi 2024

"Se ripenso al 2006, credo che nessuno di noi due avrebbe pensato che ci saremmo riaffrontati oggi sullo stesso campo alle Olimpiadi - ha detto Djokovic dopo il successo su Nadal -. Penso che apprezzeremo questo match, penseremo alla nostra rivalità e a quanto ha significato per il nostro sport. Nadal è stato sfortunato perché non era al suo meglio, ma ho fatto tutto quello che potevo per non farlo sentire a suo agio". I due si erano affrontati per la prima volta proprio al Roland Garros nel 2006 mentre l'ultimo confronto risaliva al 2022, ancora sulla terra rossa parigina del Philippe-Chatrier, con Nadal che ebbe la meglio in quattro set nei quarti. Djokovic, intanto, prosegue la sua rincorsa all'oro che ancora gli manca: "Sul 6-1 4-0 mi sono un po' rilassato - ha aggiunto sull'incontro con Rafa -. E non puoi dare chance a Nadal perché le sfrutterà per rientrare in partita, specialmente su questo campo. È stato un match molto equilibrato ma sono molto contento del modo in cui ho giocato".