Paolini diretta Olimpiadi 2024: segui Djokovic-Nadal e l'azzurra LIVE

PARIGI - Jasmine Paolini (n.5 Wta) è di nuovo protagonista alle Olimpiadi: battuta in due set (6-4, 6-1) la polacca Magda Linette, numero 48 del mondo. Dopo il debutto vittorioso nel match con Bogdan (7-5, 6-3), l'azzurra dunque centra il bis nel secondo turno e vola agli ottavi. In programma oggi anche la super sfida tra Djokovic e Nadal: segui tutto in diretta.