Errani/Paolini, finale oro Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini disputeranno la finale per l'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Semplicemente un sogno per la coppia italiana in gara nel torneo di doppio femminile: si tratta della prima volta sino in fondo a un evento dei Giochi Olimpici per il tennis italiano, a 100 anni di distanza dal bronzo di Uberto de Morpurgo nel 1924. Le azzurre hanno eliminato le neozelandesi Sun/Routliffe, le francesi Garcia/Parry, le britanniche Boulter/Watson e le ceche Muchova/Noskova, garantendosi una medaglia in Francia: oro o argento che sia, si tratta di un'impresa evidentemente sensazionale.

Errani/Paolini in finale a Parigi, quando si gioca il match

La finale per l'oro con Errani/Paolini protagoniste nel doppio femminile si disputerà domenica 4 agosto sullo storico palcoscenico del Philippe Chatrier, con orario da definire per via ufficiale: quel giorno andranno in scena anche la finale per il bronzo del doppio femminile e quella del singolo maschile, in un lasso di tempo che andrà dalle 12.00 alle 19.00 come orari d'inizio.

Errani/Paolini in finale a Parigi, i precedenti con le possibili avversarie

Non ci sono precedenti tra Errani/Paolini e le potenziali avversarie, ossia le spagnole Bucsa/Sorribes Tormo e le russe Andreeva/Shnaider. Attenzione, però: le iberiche, insieme dal maggio di quest'anno, non hanno mai perso un incontro e hanno sempre giocato sulla terra battuta, vincendo anche il Masters 1000 di Madrid. Le russe, invece, hanno estromesso dal torneo olimpico le teste di serie numero 2, ossia le ceche Krejcikova/Siniakova.

Errani/Paolini in finale a Parigi, dove vederla in tv

Il match delle azzurre in finale alle Olimpiadi di Parigi sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android, sempre sui canali Eurosport.

Olimpiadi Parigi 2024, il montepremi

Per quanto riguarda il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è previsto un montepremi e nemmeno l'assegnazione di punti, ma premi ai giocatori concessi dalle rispettive federazioni.