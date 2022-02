Zaniolo, Acerbi, Ibrahimovic e Lebron James: le ultimissime

La Roma pensa di multare Zaniolo. Acerbi pronto a tornare. Ibra posta un video per i tifosi rossoneri. Lebron supera Carry nella notte.

Un video innocente, girato da un tifoso nella notte, ha creato imbarazzo a Nicolò Zaniolo, che sabato ha trascorso la serata in una discoteca piazzata proprio di fronte allo stadio Olimpico. Con lui, nello stesso locale, c’era anche Stephan El Shaarawy, che però nel filmato non compare. Il problema, se di problema si può davvero parlare, è che la Roma ha scoperto quattro casi covid e di conseguenza raccomandato a tutti i tesserati, non solo al gruppo squadra, di maneggiare con cautela il momento difficile. Zaniolo, come El Shaarawy, in assoluto non ha fatto niente di male. Sabato, giorno della partita contro il Verona, i giocatori erano liberi. I due in questione tra l’altro erano infortunati, quindi non potevano essere criticati dalla tifoseria per il brutto 2-2 arrivato poche ore prima. Ma la paura del virus impone comportamenti più attenti del solito, anche nella vita privata: per questo la Roma sta valutando un provvedimento disciplinare.

Finalmente buone notizie in casa Lazio. Acerbi torna a disposizione e mette nel mirino la sfida con il Porto. E pure Immobile tornerà in volata, probabilmente solo a ridosso del match da dentro o fuori in Europa League. A Formello, alle 11 è in programma l’allenamento post-Udine. Il difensore ci sarà, il bomber no. Si è chiuso in casa da mercoledì (vigilia di Porto-Lazio) per un nuovo attacco febbrile e obblighi clinici.

All'indomani della gara con la Salernitana, Ibrahimovic ha pensato di dare fiducia al popolo rossonero, attraverso un post ad effetto, nel suo stile. Su Instagram il numero 11 del Milan ha postato un video che lo ritrae allenarsi su un campo non identificato, ma in piena notte, o comunque quando il buio era già calato da tempo. Emblematico anche il commento posto a didascalia: "You sleep. I work", con tanto di sottofondo musicale ad hoc, ideale per far crescere l'attesa dei tifosi.

LeBron James rimane imbattuto nell'All Star Game da quando c'è il format capitani, successo per 163-160 contro il Team Durant di Stephen Curry nella notte. La stella dei Warriors è stata nominata Mvp della partita portando a casa il primo "Kobe Bryant Trophy".