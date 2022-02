Champions, Europa League, Djokovic e Woods: le ultimissime

Possibile cambio di sede per la finale in Russia. Gli arbitri di Lazio e Napoli. Malgò: "Il serbo a Roma un messaggio sbagliato". Woods pronto a tornare

ROMA - Possibile cambio di sede per la finale di Champions League: alla luce dell'aggravarsi della crisi in Ucraina, la Uefa sta valutando di spostare l'epilogo della massima competizione europea da San Pietroburgo a Londra. Sarà il russo Sergei Karasev l'arbitro di Napoli-Barcellona ritorno degli spareggi per la fase eliminazione diretta di Europa League in programma giovedì 24 febbraio allo stadio Maradona (alle 21), mentre a dirigere Lazio-Porto è stato designato il tedesco Deniz Aytekin (giovedì 24 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma). Ad arbitrare Olympiacos-Atalanta, sempre giovedì alle 18:45, in campo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. "Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò. A un anno dall'incidente di Tiger Woods (il 23 febbraio 2021 a Los Angeles), il golf mondiale aspetta il ritorno del suo campione più atteso. Il californiano in queste ore ha ribadito che tornerà a giocare, "ma non sa ancora quando". E mentre c'è sogna un suo rientro al The Masters (7-10 aprile in Georgia), c'è chi sostiene che il californiano possa tornare sul green, più realisticamente, a luglio per la 150esima edizione del The Open. Ascolta le news della mattina