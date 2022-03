Allegri, Napoli, Lazio e Vettel: le ultimissime

Il tecnico racconta il 'no' al Real Madrid. In spagna si parla di uno scambio tra Napoli e il club blancos. Bilancio in utile per Lotito. Vettel è guarito dal covid

ROMA - "Avevo già firmato con il Real, poi è arrivata la Juve ed è cambiato tutto". Lo ha svelato il tecnico della Juventus Massimiliamo Allegri in una lunga intervista a GQ Italia. Così poi sul futuro: "Lo dico sempre: nel momento in cui sarò stanco o non avrò più voglia e non mi divertirò più, smetto. E se non sono in condizione di accorgermene da solo spero che qualche mio amico me lo dica”. Dalla Spagna ne sono certi: il Real Madrid vuole il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Secondo la trasmissione El Chiringuito de Jugones, i blancos potrebbero proporre in cambio i cartellini di due giocatori da tempo ai margini della rosa, Luka Jovic e Dani Ceballos. La Lazio ha pubblicato il bilancio semestrale: al 31 dicembre 2021, la società biancoceleste presenta un utile di 4,6 milioni di euro. Il patrimonio netto è positivo e ammonta a 11,23 milioni. Rispetto alla scorsa stagione, il volume del giro d'affari del club (che si attesta ora a 71,56 milioni) è calato di 35,10 milioni a causa della mancata partecipazione alla Champions e dell'effetto trascinamento di ricavi da sponsorizzazioni e diritti televisivi, ex 19/20, nella stagione 20/21. Dal bilancio emerge anche l'ufficialità del rinnovo di Adam Marusic fino al 2024. Il Mondiale 2022 di Formula Uno può finalmente cominciare anche per Sebastian Vettel. La Aston Martin ha annunciato che il pilota tedesco è guarito dal Covid-19 e potrà affiancare Lance Stroll a partire dal prossimo Gran Premio d'Australia. Ascolta le news della mattina