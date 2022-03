Conte, Napoli, Infantino e Premier League: le ultimissime

Conte vince ancora la "Panchina d'Oro". De Laurentiis deferito alla procura della Figc. Infantino deluso per l'Italia fuori dal Mondiale. In Premier ok ai cinque cambi

ROMA - Antonio Conte si è aggiudicato la "Panchina d'Oro" in merito al campionato 2020-21 vinto alla guida dell'Inter. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il responsabile sanitario Raffaele Canonico e la società partenopea sono stati deferiti dalla procura della Federcalcio "per aver consentito a Lobotka, Rrahmani e Zielinski di aver partecipato alla gara Juventus-Napoli nonostante la quarantena domiciliare disposta dall'Asl". "Mi viene proprio da piangere". Gianni Infantino ammette tutta la sua delusione da tifoso per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale Qatar 2022. A partire dalla prossima stagione le squadre della Premier League potranno ricorrere alle cinque sostituzioni durante una partita, come già avviene nelle principali competizioni europee. Lo hanno deciso in assemblea i club della massima divisione inglese. Ascolta le news del pomeriggio