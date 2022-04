Insigne Haaland, Ronaldo e Rudiger: le ultimissime

Insigne: "Non molliamo". Haaland ha scelto il City. CR7 salterà la sfida contro il Liverpool. Rudiger dice di no allo United

ROMA - "Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita! Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine! FN". Lorenzo Insigne Isnige n carica il Napoli dopo il deludente pareggio di ieri sera al "Maradona" per 1-1 contro la Roma. "Haaland è a un passo dal Manchester City: al Borussia Dortmund andranno i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, al bomber norvegese l'incredibile somma di 86.195 sterline al giorno (603.371 a settimana), che lo renderanno il calciatore più pagato della Premier League". Cristiano Ronaldo non scenderà stasera in campo con il Manchester United a Liverpool, dopo la morte di uno dei suoi gemelli appena nati. 'No' di Antonio Rudiger al Manchester United. Il difensore tedesco, in scadenza di contratto a giugno con il Chelsea, ha molti estimatori in Europa, tra cui la Juventus, il Real Madrid e il Bayern Monaco. Ascolta le news della mattina