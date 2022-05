Juventus, Bologna, Calhanoglu e Tamberi: le ultimissime

Allegri: "La Juve gioca sempre per vincere". Mihajlovic è tornato a Casteldebole. Calhanoglu: "Resto all'Inter". Tamberi sfiderà Barshim a Roma

ROMA - "La Juventus gioca per vincere, andare in giro e fare brutte figure non è da Juventus". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di campionato del 'Ferraris' contro il Genoa. Sinisa Mihajlovic è tornato a Casteldebole. Il tecnico del Bologna, dimesso lunedì dal Policlinico Sant'Orsola dopo un ciclo di cure in seguito alla ricaduta della malattia, è tornato a dirigere questa mattina, alle 11, l'allenamento della squadra. "Voglio stare il più lungo possibile all'Inter". Parola di Hakan Calhanoglu, protagonista di 1vs1, format originale di DAZN. Il centrocampista turco ha raccontato il nuovo percorso e la nuova sfida. Si ripeterà a Roma, al Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno, il duello tra Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim, protagonisti a Tokyo 2020 con la medaglia d'oro condivisa nel salto in alto. Ascolta le news della mattina