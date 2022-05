Roma, Salernitana, Mbappé e Abramovich: le ultimissime

Roma-Feyenoord sarà la finale di Conference. La salernitana si rilancia. Mbappé smentisce voci di mercato. Abramovich chiarisce la sua posizione sul Chelsea

ROMA - La Roma ha battuto il Leicester 1-0, con un gol di Abraham al 10', e in virtù del 1-1 dell'andata in Inghilterra conquista la finale di Conference League. L'appuntamento è per il 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord, che ha eliminato il Marsiglia. Sarà Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow la finale di Europa League il prossimo 18 maggio a Siviglia. I tedeschi si sono qualificati battendo il West Ham per 1-0 nella semifinale di ritorno giocata in Germania. La Salernitana non si ferma più e fa un altro importantissimo passo verso quella salvezza che sembrava utopia appena qualche settimana fa. La squadra di Nicola, spinta dalla bolgia di un Arechi strapieno, supera infatti per 2-1 il Venezia nel recupero della 20ª giornata (match non disputato il 6 gennaio per i troppi casi di Covid in casa granata) e dopo il pari in casa dell'Atalanta centra la quarta vittoria nelle ultime cinque gare giocate. Il Paris St. Germain e la famiglia di Kylian Mbappé avrebbero raggiunto "un principio di accordo" per la permanenza dell'attaccante campione del mondo nel club campione di Francia. A scriverlo, sul proprio sito internet, è stato il quotidiano 'Le Parisien', ma poi, su Twitter, è arrivata la smentita della madre del calciatore, Fayza Lamari. Nessuna richiesta di rimborso del prestito da 1,8 miliardi di euro, nessuno ostacolo alla vendita del Chelsea: e' la posizione espressa da Roman Abramovich, patron russo del club londinese, attraverso una nota sul sito della societa'.