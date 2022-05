Lotito, Coppa Italia, Champions League e Tacconi: le ultimissime

Torna a parlare Lotito. Valeri dirigerà Juventus-Inter. In arrivo la nuova formula della Champions. Migliora Tacconi

ROMA - "Oggi sarà una giornata come tutte le altre, questa sera ho una cena istituzionale in Lega, ho un po’ di cose da fare". Torna a parlare Claudio Lotito, lo fa nel giorno del suo 65esimo compleanno ai microfoni della radio ufficiale della Lazio. Si è parlato anche della questione tifosi: "Non è un problema del prezzo del biglietto, capisco anche la crisi economica. Anche se regalassimo tutti i biglietti non so se ci sarebbe il pienone". Grande attesa per la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico che per l'occasione farà registrate un sold out da oltre 67mila spettatori: sarà Paolo Valeri di Roma ad arbitrare la finale. La Uefa riunisce domani il Comitato esecutivo e mercoledì il Congresso annuale a Vienna, nella speranza di condurre in porto la riforma della Champions League dopo il 2024, con un format pensato per attirare le emittenti, con quattro squadre e 100 partite in più. "La situazione è più stabile, Stefano Tacconi è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, muove i 4 arti". Andrea Tacconi, figlio dell'ex portiere di Juventus e Nazionale, pubblica su Facebook l'aggiornamento del dottor Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria, che - con Fabrizio Racca, direttore della Terapia Intensiva - sta seguendo il paziente. Ascolta le news della mattina